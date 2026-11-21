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68歲恬妞近來憑古裝劇《嫁金釵》翻紅，她在劇中飾演皇帝乳母「壽安君」，還讓網友翻出她年輕時的美照。戲外的恬妞歷經兩段婚姻，與第二任丈夫萬梓良離婚後單身至今。女兒彤彤以前總勸她找個伴共度下半生，她卻笑說：「我能有這麼快樂，就是因為沒有伴。」根據《聯合新聞網》報導，彤彤過去希望媽媽身邊能有個人作伴，後來看她一個人也過得逍遙，漸漸改變想法，反而覺得要是遇到不合適的人，只會給媽媽添麻煩、帶來痛苦。被問到究竟單身多久，恬妞說：「萬子離開多久就多久。」指第二任丈夫萬梓良，當年兩人結婚還找來周星馳當伴郎，後因個性不合於1996年離婚，距今已30年。恬妞這回在《嫁金釵》演活「壽安君」，原著中先帝曾對年輕時的壽安君動心，有人納悶先帝怎麼會看上一名年過30、已生過孩子的乳娘，網友索性翻出恬妞年輕時的照片，直呼她當年可是「性感甜心」。恬妞得知後反而笑問：「誰寫的？我都沒看到。」她在中國拍戲沒另外找宣傳團隊，習慣把工作和日子都過得簡單一點。對於年齡，恬妞也比旁人想得更不在意，還說恨不得自己已經80歲。她回憶19歲時到新加坡登台，被問幾歲竟回答27歲，把媽媽嚇了一跳。如今在片場，她拍蹲下照顧小孫子的戲，還得刻意把動作放慢、演得笨拙，收工後照樣走得飛快。至於何時退休，她沒替自己訂期限，打算「演到不能動為止」。