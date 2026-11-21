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立法院昨三讀通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》，要求行政院普發現金2萬元，由於綠營有13位立委缺席，包含民進黨新北市長候選人蘇巧慧在內，民眾黨因此批評綠營「薪水小偷」。對此，蘇巧慧今（21）日受訪時強調，他的態度始終如一，編列預算是行政的權力。蘇巧慧上午舉行「慧聚繁星樹林鶯歌，會贏造勢大會」，包含前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人出席。針對國民黨團所提全民普發2萬元議題，蘇巧慧受訪強調，「我們的態度始終如一！」編列預算是行政的權力，立法權是建議，所以任何與預算相關事項，都應該在考量財政無虞、跟行政權討論後，且不排擠現有編列的項目，才能進行，「這是我始終堅持一致的態度」。蘇巧慧認為，發現金等議題還是回到行政院版本，也就是他們跟行政院討論過的版本，比較符合憲法與預算法的精神。另外，針對光電板議題，台北市長蔣萬安宣布成立「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及候選人共同簽署「好水公約」。蘇巧慧強調，「我們不需要假議題」，選戰不需要淪為假議題、口水戰，大家討論實在、扎實的城市願景，正面陽光面對這場選戰最後7天。