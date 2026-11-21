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成立「台灣好水聯盟」 蔣萬安提2大主張拒光電板進水庫

中央連3年來函盤點翡翠水庫光電潛力 蔣萬安：再來幾次都反對

九合一選舉進入最後倒數，近期水庫光電板爭議持續延燒，台北市長蔣萬安今（21）日在臉書宣布發起成立「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及縣市長候選人，不分黨派共同簽署「好水公約」，並提出兩大主張，包括禁止在供應民生及灌溉用水的水庫設置水面型光電設施，以及立即拆除既有光電板。蔣萬安強調，守護好水不該因縣市、黨派顏色而有不同標準，更重申面對中央連續三年來函盤點翡翠水庫光電設置潛力，北市府始終堅定反對，「不管中央再來函幾次，我的立場都不會改變。」蔣萬安在臉書以「守護好水，絕不退讓！」為題發文表示，一座水庫承接的不只是雨水，更是千萬家庭的日常、農民一年的收成，以及乾旱時的供水需求，守護水源、讓人民喝得安心，是政府不能退讓的責任。蔣萬安指出，今天正式發起「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及縣市首長候選人，共同簽署「好水公約」，以具體承諾與行動，將人民的用水安全放在第一位。針對水庫光電板爭議，蔣萬安提出兩大主張，第一，未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電設施；第二，立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。蔣萬安強調，不論是台北翡翠水庫、台南烏山頭水庫，或是高雄阿公店水庫，只要攸關民生用水與農業灌溉，都應受到同樣嚴格的保護，「守護好水，不該因縣市、因黨派顏色而有不同標準。」談及翡翠水庫光電板爭議，蔣萬安指出，翡翠水庫攸關大台北地區600萬人的民生用水，過去面對中央連續三年來函盤點光電設置潛力，台北市政府始終堅定把關、明確反對，「不管中央再來函幾次，我的立場都不會改變。」蔣萬安表示，守護水源不能只回答「目前沒有計畫」或「尊重經濟部」，更應清楚承諾，未來面對同樣的選擇，是否願意堅定說不，將人民的用水安全放在第一順位。蔣萬安進一步指出，水源跨越行政界線，水源保護不該各自為政，因此誠摯邀請全台各縣市首長及縣市首長候選人，不分黨派共同簽署公約，讓禁止在民生用水水庫新增光電設施、拆除既有光電板的主張，成為全國一致的水源保護原則。蔣萬安最後強調，「從台北出發，全台灣一起守護好水」，守住每一座水庫，就是守住家家戶戶每天喝的水、農民賴以維生的田，也守住下一代安心用水的權利。