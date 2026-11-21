還記得這幾年靠著圓滾滾身材、超有戲的眼神和表情，愛咬飼育員而紅遍全球的泰國侏儒河馬－「彈跳豬」（Moo Deng）嗎？牠最近有新身分了！泰國春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）近日迎接一隻侏儒河馬寶寶誕生，而牠正是Moo Deng哥哥的女兒，讓這隻紅遍全網的河馬，正式升格當阿姨。
綜合泰媒報導，這隻小河馬於11月4日出生，媽媽是14歲的Moo Manao，爸爸則是7歲的Moo Toon。由於Moo Toon是Moo Deng的哥哥，因此新生寶寶也成了Moo Deng的姪女。
這次新成員的到來，也讓動物園粉絲相當期待。園方特別舉辦線上猜性別活動，邀請民眾猜猜，寶寶究竟是男生還是女生，活動吸引超過2.2萬人參加，人氣相當高。
直到11月19日，園方正式揭曉答案，確認小河馬是女生。猜對的民眾還有機會獲得獎品，第一名可拿到5000泰銖，第二名及第三名則分別獲得3000泰銖、2000泰銖，另外還附贈河馬玩偶。
至於這位新成員目前的狀況，園方表示，媽媽與寶寶的健康都算良好，正交由獸醫及照養人員持續觀察。由於小河馬仍處於成長初期，目前尚未開放給一般遊客參觀，未來將視情況決定，是否要安排公開亮相。
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這次新成員的到來，也讓動物園粉絲相當期待。園方特別舉辦線上猜性別活動，邀請民眾猜猜，寶寶究竟是男生還是女生，活動吸引超過2.2萬人參加，人氣相當高。
直到11月19日，園方正式揭曉答案，確認小河馬是女生。猜對的民眾還有機會獲得獎品，第一名可拿到5000泰銖，第二名及第三名則分別獲得3000泰銖、2000泰銖，另外還附贈河馬玩偶。
至於這位新成員目前的狀況，園方表示，媽媽與寶寶的健康都算良好，正交由獸醫及照養人員持續觀察。由於小河馬仍處於成長初期，目前尚未開放給一般遊客參觀，未來將視情況決定，是否要安排公開亮相。