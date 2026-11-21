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沈伯洋喊基層不該替上級背鍋 蔣萬安反嗆：作賊喊抓賊

遇民眾比「3號」挺沈伯洋 蔣萬安：態度很友善

九合一選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（20）日在臉書發出「給台北市政府公務同仁的一封信」，向基層公務員喊話「都已負重，不該忍辱」，並提出四大承諾。對此，台北市長蔣萬安今（21）日上午前往內湖東湖市場掃街拜票時反嗆「作賊喊抓賊」，痛批沈伯洋過去惡意指控市府亂砍樹、舉辦雙城論壇是滲透破口，以及大量報復性索資，不僅抹煞基層同仁的辛苦付出，更無端增加公務員沉重負擔。沈伯洋日前指出，第一線公務員經常需要承受民眾抱怨，甚至替上級錯誤指令背鍋，因此向北市府公務同仁提出四大承諾，包括政策定案前聽取第一線意見、運用AI工具減輕行政負擔、由市長承擔政策責任，以及真正尊重專業，並強調「都已負重，不該忍辱」。對此，蔣萬安今日受訪時直言，「作賊喊抓賊，我想大家看得很清楚」，並列舉沈伯洋及綠營過去對市府的相關指控，包括惡意中傷市府同仁亂砍樹、指控舉辦雙城論壇是「滲透的破口」，以及批評市府團隊對台北大縱走毫無作為。蔣萬安進一步指出，還有大量報復性索資等行為，「我想這些都不只是抹煞我們市府基層同仁的辛苦付出，同時也無端增加他們非常沉重的負擔」，反批沈伯洋如今才高喊替公務員發聲，實在諷刺。另，蔣萬安昨日掃街時，有民眾上前合照，卻比出代表沈伯洋的「3號」手勢，並當面表態支持沈伯洋，引發關注。蔣萬安表示，不管市民朋友支持的對象是誰，都是這座城市的市民，「昨天雖然他支持我的對手，但願意跟我合照，其實也很好啊，而且我覺得他的態度很友善，謝謝他」。