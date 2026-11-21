但實際上，攤開本季西區整體戰績版圖，僅有11隊在爭奪季後賽名額，其餘4支早早開始擺爛，勇士實際處境其實遠不如表面數據那般絕望。

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柯瑞缺陣影響很大 勇士外線失準

根據數據統計，本季當柯瑞在場時，勇士勝率高達70%；一旦少了這位體系核心，球隊勝率立刻暴跌至不到2成（17%）。

西區呈現「11搶10」格局 後段班4隊早早掉隊

本季西區戰況出現罕見的「兩極化」斷層，真正具備競爭力、在為季後賽與附加賽席次拚搏的球隊其實只有11支。

賽程也有利多 「保持耐心」等待柯瑞歸隊

柯瑞預計至少還需要約一週的時間休養復健

排名 球隊 戰績 勝率 勝差 近期走勢 1 聖安東尼奧馬刺 13勝3敗 .813 — 1連勝 2 洛杉磯湖人 13勝3敗 .813 — 1連敗 3 休士頓火箭 12勝4敗 .750 1.0 1連勝 4 曼菲斯灰熊 12勝4敗 .750 1.0 5連勝 5 明尼蘇達灰狼 11勝5敗 .688 2.0 1連敗 6 波特蘭拓荒者 10勝5敗 .667 2.5 1連勝 7 丹佛金塊 8勝5敗 .615 3.5 1連勝 8 奧克拉荷馬雷霆 9勝6敗 .600 3.5 1連敗 9 達拉斯獨行俠 8勝7敗 .533 4.5 1連勝 10 金州勇士 8勝8敗 .500 5.0 5連敗 11 鳳凰城太陽 7勝7敗 .500 5.0 2連勝 12 紐奧良鵜鶘 5勝11敗 .313 8.0 1連敗 13 洛杉磯快艇 4勝10敗 .286 8.0 2連敗 14 猶他爵士 3勝13敗 .188 10.0 2連勝 15 沙加緬度國王 1勝13敗 .071 11.0

金州勇士在柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌傷勢倒下後，戰績瞬間跌入谷底。昨（20）日作客曼菲斯灰熊一役，再度以28分差慘敗，不僅苦吞近期一波5連敗，過去4場都輸給對手至少20分，追平1997-98球季隊史最慘紀錄。戰績8勝8敗、排名滑落到西區第10。柯瑞對這支勇士影響力在本季被放大到極致。傷退前他狀態火燙，場均僅出賽28.8分鐘，就能以超過5成命中率攻下30.6分，帶領勇士打出一波8連勝佳績。失去柯瑞在場上的進攻牽制力後，勇士賴以為生的三分火力徹底熄火。過去3場比賽，勇士團隊外線合計113投僅25中，命中率低迷到只有22%；昨日對陣灰熊一戰，團隊三分球更是29投僅5中，命中率17.2%。近期5場客場之旅中，勇士場均淨負分高達23.2分，進攻端陷入群龍無首窘境。儘管5連敗讓球迷感到焦慮，但從西區大環境來看，勇士的季後賽希望依然相當濃厚。從戰績表可以清楚看出，排在第12名的紐奧良鵜鶘，戰績僅有5勝11敗，與第13名的洛杉磯快艇（4勝10敗），已經落後第10的勇士與第11的鳳凰城太陽（7勝7敗）多達3場勝差；至於猶他爵士（3勝13敗）與開季1勝13敗墊底的沙加緬度國王，基本上已早早退出競爭行列。這意味著在「11隊搶10張門票（含附加賽）」的賽制下，勇士只要能守住前11名的底線，就不會被淘汰出局。目前勇士與西區第6的波特蘭拓荒者（10勝5敗）僅有2.5場勝差，距離第7的丹佛金塊與第8的奧克拉荷馬雷霆也只有1.5場差距，並未被前段班徹底甩開。更有利的是，結束這波噩夢般的客場之旅後，勇士接下來將回到主場迎戰波士頓塞爾提克與沙加緬度國王。本季勇士在主場擁有6勝1敗的強勢表現，主場優勢將成為止血的最佳契機。陣容方面，巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）昨日對陣灰熊一役皆未出賽，年輕球員波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、理查德（Will Richard）與新人倫德伯格（Yaxel Lendeborg）趁勢獲得大量實戰磨練機會。正如總教練柯爾（Steve Kerr）在連敗後所強調的：「我們會越來越好的。」，現在的金州勇士最不需要的就是在連敗低潮中自亂陣腳或急於進行恐慌性交易。只要團隊能保持耐心、穩住主場戰績，撐過這段沒有柯瑞的陣痛期，等到主力陣容健康回歸，勇士在西區依舊高機率有季後賽機會。