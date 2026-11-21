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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠婦女會到屏東縣基督教伯大尼之家，進行關懷與慰問活動。(圖／記者黃守作攝)

▲屏東縣基督教伯大尼之家代理院長何宗平(右)致送感謝狀給大林煉油廠婦女會，由婦女會副主任委員趙金釵(左)代表接受。(圖／中油大林煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠婦女會20日下午，到屏東縣基督教伯大尼之家，進行關懷與慰問活動，將關懷與祝福送到弱勢團體，期透過探訪與交流，傳遞誠摯的祝福，讓溫暖與愛心在社會每個角落持續流動。台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠婦女會到屏東縣基督教伯大尼之家進行關懷與慰問活動，是由大林煉油廠行政組經理陳永達率領公關團隊，陪同大林煉油廠婦女會副主任委員趙金釵、總幹事許玉英及婦女會姊妹，進行歲末關懷與慰問，受到伯大尼之家代理院長何宗平率員熱烈歡迎。伯大尼之家代理院長何宗平，並陪同大林煉油廠婦女會副主任委員趙金釵、總幹事許玉英及婦女會姊妹，以及大林煉油廠行政組經理陳永達及團隊，瞭解身心障礙者的學習環境與生活情形，且傾聽院方在教育資源上的需求，亦對教職員表達敬意，何宗平並致贈感謝狀，以感謝大林煉油廠持續對伯大尼之家的關懷與付出。中油公司煉製事業部大林煉油廠婦女會副主任委員趙金釵表示，公益非一次性的行動，弱勢團體更需要社會各界共同投入與支持，中油大林煉油廠秉持著企業社會責任，持續投入社會公益，期與社會各界攜手打造更加友善、包容的學習環境，讓每一份愛心都能成為支持弱勢勇敢前行的力量，營造愛心的友善社會。趙金釵說，中油公司大林煉油廠婦女會愛心不間斷，此次歲末送暖活動，大林煉油廠婦女會將愛心化為實際行動，到屏東縣基督教伯大尼之家進行關懷與慰問。大林煉油廠行政組經理陳永達指出，屏東伯大尼之家於1963年創辦，主要服務6歲以上領有身心障礙手冊之中、重度、極重度智能障礙者，以及兼有多重障礙者，秉持尊重造物主天賦的生命的理念，透過專業照護與生活引導，啟發服務對象之潛在功能，加強社會適應的能力，使其身心靈均衡發展。陳永達並指出，大林煉油廠長期關懷弱勢團體，將秉持回饋社會的初心，讓關懷不間斷、善意得以延續，共同營造充滿愛心與希望的友善社會，期這份善心能為照護服務帶來實質助益。