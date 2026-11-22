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費城76人 vs 密爾瓦基公鹿賽前分析

紐奧良鵜鶘 vs 聖安東尼奧馬刺賽前分析

NBA 11月19日完整賽程時間表（台灣時間）

比賽時間 (CST) 客隊 主隊 02:00 密爾瓦基公鹿 費城76人 08:30 波特蘭拓荒者 紐約尼克 09:00 洛杉磯快艇 達拉斯獨行俠 09:00 紐奧良鵜鶘 聖安東尼奧馬刺 09:00 曼菲斯灰熊 明尼蘇達灰狼 11:00 波士頓塞爾提克 沙加緬度國王

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽今（22）日有6場比賽熱戰，焦點戰為費城76人在主場交手密爾瓦基公鹿，下月即將年滿42歲的詹姆斯（LeBron James）交手重建中的公鹿，勢必會全力出擊助隊鎖住勝利。此外開季打出好戰績的聖安東尼奧馬刺，則同樣在主場交手紐奧良鵜鶘，目標是鎖定本季第14勝。《NOWNEWS今日新聞》為各位球迷整理NBA 11月22日例行賽賽程。費城76人（13勝3敗，主場）76人開季氣勢如虹，近期拉出一波4連勝，先後擊敗暴龍、溜馬、籃網與魔術。團隊攻守均衡，場均攻下114.5 分（聯盟第13）、失分控制在111.6分（聯盟第10），場均淨勝分+2.9 分。主力得分點由馬克西（Tyrese Maxey）（場均26.5分、投籃命中率50%、場均2.7記三分球）領銜，恩比德（Joel Embiid）穩定貢獻場均20分與全隊最高8.3籃板。密爾瓦基公鹿（1勝15敗，客場）公鹿開季陷入低潮，近期苦吞連敗，且客場戰績尚未開胡，整體攻防節奏與穩定度都面臨考驗。進攻端仰賴赫洛（Tyler Herro），場均19.4分、4.1助攻）和哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），場均15分、三分命中率42.3%撐起火力，庫茲馬（Kyle Kuzma），場均12.3分、5.3籃板）與羅林斯（Ryan Rollins），場均也在輪替中提供支援。聖安東尼奧馬刺（13勝3敗，主場）近況火熱：馬刺開季表現極為強勢，高居西區前段班，上一場以124：112擊敗快艇後，近10戰拿下9勝1敗。攻防數據：團隊場均攻下117.5分、失分僅106.3分，場均淨勝分高達+11.2 分。禁區統治力是最大招牌，場均阻攻6.6次高居聯盟第1，場均籃板47.4個，位列聯盟第2。核心火力：文班亞馬（Victor Wembanyama）場均28.6分、11.9籃板、3.3助攻與3.8阻攻頂級數據，卡斯特（Stephon Castle）貢獻場均15.7分、5.3籃板與全隊最高的5.9助攻，串聯起團隊攻勢。紐奧良鵜鶘（5勝12敗，客場）近況低迷：鵜鶘近期遭遇2連敗（昨剛以120：126惜敗雷霆），近10戰僅2勝8敗，且本季客場戰績僅1勝5敗，面臨「背靠背」客場出賽體能考驗。攻防數據：團隊場均得分 115.6 分，但場均失分高達 123.0 分，防守端漏洞明顯（場均淨勝分 -7.4 分）。進攻端極度仰賴製造犯規，場均罰球 30.9 次與命中 25.2 球皆居聯盟第 1，但外線火力貧乏，場均三分出手（29.9 次）與命中數（10.3 顆）雙雙墊底聯盟第 30。核心火力：威廉森（Zion Williamson）場均攻下21.7分、5.4籃板與1.8抄截，投籃命中率58.5%，貝伊（Saddiq Bey）場均16.8分，費爾斯（Jeremiah Fears）則有場均15.9分與全隊最高5.4助攻。