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▲民眾黨21日晚間舉辦「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜造勢活動。（圖／記者朱永強攝）

柯黃「兩顆太陽」合體進場 主辦宣布現場破萬人

小草手舉牌成亮點！ 「滴能兒」開嗆洋流

蔣萬安受邀同台柯文哲 藍白合作成選前焦點

九合一選戰進入最後黃金週，民眾黨今（21）日晚間在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜造勢活動，創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌「兩顆太陽」合體進場，現場支持者歡呼聲不斷。隨後，民眾黨各地參選人陸續進場，主辦單位更在所有參選人進場完畢後，宣布現場人數已突破1萬人。現場小草高舉「疼惜柯文哲，小草們1128返鄉投票」、「阿北挺你到底！」、「有白投白，沒白投藍」，甚至出現模仿「洋流」意象、寫著「『滴』能兒」的看板，頗有隔空反擊「洋流」支持者的意味。民眾黨選前黃金週末全國大集結今晚登場，柯文哲、黃國昌自12日起分別領軍「台灣號」、「民眾號」，展開為期10天的全國車隊掃街，兩路人馬最終於今晚返回台北會師。柯文哲、黃國昌進場時，現場支持者熱情歡呼，不少人高喊加油，兩人也沿途與支持者擊掌、互動。緊接著，民眾黨各地參選人陸續進場，為選前最後一週凝聚支持者聲勢。待所有參選人進場完畢，主辦單位隨即宣布，現場人數已經超過1萬人，讓現場氣氛更加熱烈。除了台上活動，台下支持者的創意手舉牌同樣吸睛。現場有小草舉著「疼惜柯文哲，小草們1128返鄉投票」，呼籲支持者在11月28日返鄉投票，也有人高舉「阿北挺你到底！」，表達對柯文哲的支持。值得注意的是，現場更出現寫著「有白投白，沒白投藍」的手舉牌，在藍白合作成為選戰焦點之際。此外，有支持者特別製作一張外觀類似「洋流」意象的看板，不過中央文字卻寫著「『滴』能兒」，疑似藉由諧音及視覺設計，揶揄支持「小水滴」的洋流支持者。另一方面，今晚活動除了柯文哲、黃國昌兩位民眾黨重要人物同台，國民黨台北市長候選人蔣萬安也受邀出席。黃國昌20日受訪時表示，蔣萬安已獲正式邀請，並預告活動將讓外界看到蔣萬安與柯文哲同框、互相加油打氣的畫面。