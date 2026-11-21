一匙香蔥醬拌麵，豆腐乳也能做成烤肉醬。台中市工商發展投資策進會21日首度在西區草悟道舉辦「台中36醬嘉年華」，集結31家在地醬料、食品及伴手禮品牌，透過料理示範與試吃，民眾認識了在地醬料的家常用法。現場還有20家業者推出指定商品買一送一優惠，吸引很多民眾試吃搶購。
工策會副總幹事林家興說，台中食品加工業者從傳統的油蔥酥、辣椒醬、豆腐乳，到近年開發的拌麵醬，各有特色。工策會以「台中36醬」串聯在地店家，推出電子地圖與實體市集雙管齊發，提供業者交流及展售平台，也讓消費者能一次認識不同風味的特色醬料，期待未來持續擴大品牌串聯，讓臺中好醬走進更多家庭餐桌。
臺中市政府經濟發展局主任秘書許瓊華表示，過去曾多次擔任臺中市十大伴手禮評審，深刻感受到臺中豐富的美食魅力，除了糕餅、太陽餅等知名伴手禮，更有許多深耕在地、用心研發特色醬料的優質品牌，展現臺中多元的飲食文化。
臺中市好禮協會理事長王曉薇表示，「臺中36醬」希望將臺中各具特色的醬料品牌串聯起來，讓民眾看見臺中除了糕餅與傳統伴手禮之外，也擁有豐富的醬料文化與食品加工實力。
臺中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東表示，伴手禮是城市的名片，工策會積極帶領在地業者走出臺中、邁向國際，前進新加坡等海外市場推廣臺中優質伴手禮，持續提升在地品牌的國際能見度。
本次嘉年華特別設置「金口碑專區」，邀請鄭記油蔥酥、水母吃乳酪、熊介巧、巴部屋工房、炳叔烤玉米及微笑天使烘焙坊等臺中市十大伴手禮首獎品牌共襄盛舉，另有大安農會ESG飛天豬、大呷麵本家、玄羽皇家滴雞精、丸文食品觀光工廠、品醋迷PINTRUE及薰衣草森林等山海屯城各區在地品牌參與展售。現場20家品牌推出指定商品買一送一優惠，搭配消費贈禮及限量促銷，吸引民眾駐足選購，為週末市集增添熱鬧氣氛。
活動另一大亮點為特色料理展演，邀請鄭記油蔥酥、大呷麵本家與正昇豆腐乳、炳叔烤玉米及ESG飛天豬等品牌輪番上陣，示範如何運用特色醬料變化家常料理。從香氣四溢的古早味香蔥醬拌麵、暖胃的麻油薑泥絲瓜麵線、鹹香下飯的腐乳烤肉片，到雙醬極鮮爆菇及特色四神湯，透過現場烹調與料理分享，讓民眾了解不同醬料的搭配技巧。展演過程中，不少民眾圍觀、參與互動及品嚐料理，對於簡單醬料就能變化出多樣風味展現高度興趣，現場反應熱烈。
工策會指出，民眾只要加入「臺中市工商發展投資策進會」LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/@897wczmq），即可取得「冰品甜品」、「早午餐炒麵」、「深夜宵夜」、「五權西六聚落」及「臺中36醬」五大主題電子地圖，查詢特色店家資訊，並透過Google Maps導航前往消費。
工策會也預告，第18屆台中市十大伴手禮票選已截止報名，11月26日將由專家評選出「百大好禮」入圍名單。入圍業者將於12月12日至13日在台中市政府前廣場展售，參與為期兩天的現場票選暨特色市集，角逐年度「臺中市十大伴手禮首獎」最高殊榮。
屆時將集結臺中各式特色糕餅、食品及文創好禮，邀請全臺民眾一同逛市集、品美食，並透過現場投票支持心目中的優質品牌，共同見證臺中年度伴手禮盛事。更多活動資訊詳見十大伴手禮臉書專頁https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/。
我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中市好禮協會理事長王曉薇表示，「臺中36醬」希望將臺中各具特色的醬料品牌串聯起來，讓民眾看見臺中除了糕餅與傳統伴手禮之外，也擁有豐富的醬料文化與食品加工實力。
臺中市糕餅商業同業公會理事長紀旭東表示，伴手禮是城市的名片，工策會積極帶領在地業者走出臺中、邁向國際，前進新加坡等海外市場推廣臺中優質伴手禮，持續提升在地品牌的國際能見度。
本次嘉年華特別設置「金口碑專區」，邀請鄭記油蔥酥、水母吃乳酪、熊介巧、巴部屋工房、炳叔烤玉米及微笑天使烘焙坊等臺中市十大伴手禮首獎品牌共襄盛舉，另有大安農會ESG飛天豬、大呷麵本家、玄羽皇家滴雞精、丸文食品觀光工廠、品醋迷PINTRUE及薰衣草森林等山海屯城各區在地品牌參與展售。現場20家品牌推出指定商品買一送一優惠，搭配消費贈禮及限量促銷，吸引民眾駐足選購，為週末市集增添熱鬧氣氛。
工策會指出，民眾只要加入「臺中市工商發展投資策進會」LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/@897wczmq），即可取得「冰品甜品」、「早午餐炒麵」、「深夜宵夜」、「五權西六聚落」及「臺中36醬」五大主題電子地圖，查詢特色店家資訊，並透過Google Maps導航前往消費。
工策會也預告，第18屆台中市十大伴手禮票選已截止報名，11月26日將由專家評選出「百大好禮」入圍名單。入圍業者將於12月12日至13日在台中市政府前廣場展售，參與為期兩天的現場票選暨特色市集，角逐年度「臺中市十大伴手禮首獎」最高殊榮。
屆時將集結臺中各式特色糕餅、食品及文創好禮，邀請全臺民眾一同逛市集、品美食，並透過現場投票支持心目中的優質品牌，共同見證臺中年度伴手禮盛事。更多活動資訊詳見十大伴手禮臉書專頁https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/。