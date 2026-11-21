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球隊 得分 焦點球員數據 團隊關鍵數據 高雄全家海神（勝） 107 加爾文：27分16籃板3抄截（TPBL生涯新高） 賀丹：17分4抄截（三分球6投4中） 于煥亞：15分9助攻（3記三分球） 團隊6人得分上雙、命中 18記三分球、送出 29次助攻，成功終結跨季對戰6連敗並穩居聯盟第1 福爾摩沙夢想家（負） 90 蔣淯安：26分8籃板6助攻（5記三分球） 張宗憲：15分6籃板 基德：15分7籃板 高柏鎧：10分12籃板3阻攻 全場出現高達 30次失誤，末節遭對手連續外線拉開分差吞敗

TPBL職業籃球聯盟今（21）日於臺中洲際迷你蛋上演強強對決，聯盟龍頭高雄全家海神踢館福爾摩沙夢想家主場，展現窒息式防守與狂暴外線火力，全場逼出夢想家高達30次失誤並飆進18記三分球，團隊多達6人得分上雙，其中洋將加爾文攻下TPBL生涯新高的27分、外帶16籃板，終場海神便以107：90大勝夢想家，不僅終結跨季對戰6連敗低潮，更穩坐聯盟第一寶座。開賽地主夢想家雖率先打出7：2攻勢，但海神迅速穩住陣腳追平並靠著外線連發取得領先；次節海神攻勢再起，加爾文單節飆進2記三分球獨拿10分，率隊打出19：7（夢想家統計為16：7）猛烈攻勢一舉拉開16分領先，半場打完海神以53：41占據上風。易籃後海神外線手感持續發燙，一度將分差擴大至19分，儘管夢想家第三節末段由林俊吉與霍爾曼（Aric Holman）聯手打出10：2反撲追至74：85，但決勝第四節海神防守端依舊牢不可破，倒數2分鐘蘇文儒與洛斯柯連續飆進三分冷箭將分差擴大至20分徹底鎖定勝局，繼上季10月18日後再度讓夢想家在洲際主場吞敗。此役海神全隊送出29次助攻、團隊火力平均，加爾文繳出27分（TPBL生涯新高）、16籃板、3抄截、2助攻的全能表現；因左膝傷勢與腸胃炎休兵兩周的賀丹替補上陣展現超高效率，三分球6投4中砍下生涯新高17分並外帶4抄截；于煥亞貢獻15分（含3記三分球）與9助攻。反觀夢想家雖有蔣淯安攻下26分（5記三分球）、8籃板、6助攻，張宗憲與基德（Stanton Kidd）各得15分，高柏鎧10分、12籃板、3阻攻，但全場發生30次失誤成為致命傷。賽後海神將帥一致將勝利歸功於防守執行力。繳出雙十佳績的加爾文表示，球隊在防守端施加龐大壓力製造許多快攻機會，加上陣中擁有頂尖射手群，希望與隊友持續磨合出更強大的化學效應；傷癒復出即建功的賀丹則直言：「防守讓對手出現30次失誤、情蒐執行到位，加上29次助攻，這是一場非常棒的團隊勝利。」攻下15分的于煥亞笑稱賽前並不知道對戰6連敗，「夢想家主場一直很難打，尤其前次大幅領先被逆轉，中場大家互相提醒絕不能鬆懈，今天我們就是贏在防守。」海神總教練齊科賽後也特別呼籲裁判應嚴格把關球員在空中尚未落地前的犯規動作，強調過去曾有子弟兵因此雙手手腕骨折，盼違反運動家精神的罰則能落實執行，共同守護場上球員安全。至於吞敗的夢想家總教練簡浩賽後坦言：「今天關鍵就是失誤太多、許多細節沒處理好，加上隔了一段時間沒比賽，命中率確實受到影響。」蔣淯安也認為全隊專注度不夠理想導致失誤偏高。夢想家將於明日（22日）下午2時30分繼續在主場迎戰新北中信特攻，力拚重整旗鼓。