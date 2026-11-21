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2026日本冬季棒球聯盟（JWL）將於明（22）日在沖繩市Koza Shinkin球場點燃戰火，中華職棒統一7-ELEVEn獅「大物投手」哀宥宇首度參賽。哀宥宇在菜鳥年表現不盡理想，二軍防禦率高達8.02，今（21）日受訪時坦言，今年的進步幅度不如自己預期，因此才要到冬盟磨練，他也希望自己這1個月的修煉能開心比賽、盡情發揮。有趣的是，獅隊總教練林岳平將出席開幕式，哀宥宇聽到媒體提起才知道。現年19歲的哀宥宇，畢業於平鎮高中，在2025年選秀第2輪入隊，今年在二軍出賽12場（4場先發），拿下2勝3敗，21.1局失掉22分（19分責失分），送出6次三振、19次四死球，防禦率8.02，菜鳥年表現可以說是不盡理想，今年冬天被球隊派遣至沖繩參加冬季聯盟。哀宥宇表示，報到第一天剛完成體能測驗，首次踏上Koza球場的黑土，他認為視覺感受很不同。接下來將在沖繩修煉1個月，哀宥宇透露心情相當期待，但不會感到緊張，「還不知道自己何時會登板，但球團有告知會以中長局數出賽。」他表示，由於要參加冬盟，秋訓期間兼顧體能與球技。回顧新人球季，哀宥宇坦言一開始還不清楚如何將自己調整到最佳狀態，都是靠著經驗慢慢累積，也直言今年的進步幅度不如自己預期，所以才會被派到冬季聯盟磨練。哀宥宇透露，教練團很早就告知他要去沖繩打冬盟，「所以有充足時間做準備，接下來這個月就是開心比賽、盡情發揮。」值得一提的是，獅隊總教練林岳平也將現身日本冬盟，親自觀察子弟兵比賽狀況。聽到自家總教練要來沖繩，哀宥宇相當意外，「在來日本之前，餅哥並沒有特別交代什麼，只是問我『什麼時候要丟』而已。」