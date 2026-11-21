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生前曾向房東求救「想逃離媒體」

因捲入利用人工智慧（AI）作弊疑雲而輕生身亡的韓國法學適性測驗（LEET）滿分得主李真祐（音譯，32歲），其生前留下的遺書內容今（21）日曝光。字裡行間流露出他在輿論風暴下承受的巨大心理壓力，令人不勝唏噓。綜合韓媒《Newsis》與《韓聯社》報導，李男在現場留下了一張約5行字的手寫便條，內容寫著「這幾天身心都徹底崩潰了，什麼事都做不了」、「原本想著就算死也要去那裡死，但現在只想一個人靜一靜」，並在文末寫下「就連這篇文章，大家也只會嘲笑吧」。韓媒推測，李男在遺書中所謂「原本想去的地方」，正是指原定於19日舉行的直播現場。李男原定19日上午8時40分在首爾江南區大峙洞一間攝影棚，透過現場解題2027學年度大學修學能力試驗國語科試題來證明清白，公開驗證實力來洗刷AI作弊嫌疑，但他最終並未現身。隨著李男遲遲沒有如約出現且行蹤成謎，警消單位於19日上午8時42分報案後隨即展開追蹤，最終於同日下午1時12分左右，在首爾的一間汽車旅館內發現李男，當時他已呈心肺功能停止狀態，急救後宣告不治。警方在旅館現場除了發現上述遺書外，還尋獲了一張2018學年度韓國高考的准考證。隨著調查深入，李男在其生命最後48小時的軌跡也逐一浮上檯面。外界原先以為李男自17日離家後便未曾返家，但最新調查發現，他在身亡當天（19日）凌晨曾悄悄返回位於首爾的租屋處，整理了部分隨身行李，並將其餘物品丟棄至資源回收場後才離開。此外，在李男最後一次被媒體捕捉到身影的17日，他曾因不堪媒體連日守候，向房東哀求「請幫我逃出去」，甚至一度提議想借道2樓住戶房間、從窗戶跳下後逃往山區以避開媒體包圍，但最終並未付諸行動。17日下午，李男步出家門時與部分守候的記者正面相遇。面對排山倒海的作弊質疑，他當時強打精神回應，「週四（19日）我會在公開驗證上說明一切，我完全可以用實力證明給大家看」。據悉，李男在該租屋處簽下了一年租約，如今距離約滿還有約兩個月。儘管當事人已離世，韓國警方表示，針對李男涉嫌利用AI取得LEET滿分等相關疑雲的調查仍將持續進行。警方強調，「即便嫌疑人已經死亡，為了查明事件背後的實質真相，我們仍會繼續推動相關調查」。回顧本案，李男最初之所以受到外界高度關注，是因為今年稅務師考試榜首韓男（34歲）利用電子設備作弊的事實遭到揭發，於是在韓國社會掀起一波揪出AI作弊的熱潮，而這股怒火最終燒到李男身上。李男與韓男一樣，在2018學年度韓國修能測試表現不佳之後，成績近年出現突飛猛進的變化，並在今年LEET中拿下滿分。李男曾出版《Brain Accel》一書說明自己成績進步的秘訣，但如今這整本書都被懷疑是用AI寫的，由於書中提到的一些腦科學和神經科學的論點，並沒有分享佐證或參考文件，李男也為此被提告詐欺。不過，目前相關調查仍在進行中，李男從未承認自己作弊，如今隨著李男身亡，想要還原真相恐也變得更加困難。