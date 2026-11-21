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▲薩比加西亞公開自己就是《GTA 6》遊戲封面的辣妹原型人物。（圖／翻攝自IG@sabiiixo）

遊戲大作《俠盜獵車手6》（GTA 6）本月19日正式發售，不只是遊戲內容成為焦點，官方宣傳海報上的比基尼辣妹也成為討論對象，而她是一位真實存在的人！這位辣妹是住在美國紐約的模特兒薩比加西亞（Sabii Garcia），她日前在社群公開自己就是遊戲封面女郎的參考原型，透露自己已經保密超過一年，現在終於能夠說出來了！《GTA 6》官方視覺中，有著一位身穿綠色短版上衣、白色比基尼的黑皮辣妹，搭配上金色大耳環以及太陽眼鏡，超火辣造型讓許多玩家不禁多看了兩眼，甚至懷疑這個美女其實是透過AI生成出來的。不過這可是一位真實存在世上的人物，她就是住在紐約的多明尼加裔模特兒薩比加西亞（Sabii Garcia），她日前在社群公開，自己就是GTA 6封面女郎的參考原型，「我就是你們的《GTA 6》封面模特兒！」薩比加西亞接著分享，為了保密協定，自己已經保守了這個祕密長達一年，直到現在才看到遊戲問世，讓她自己都覺得一切很不真實，就像做夢一樣。值得一提的是，遊戲公司選角總監也證實了薩比加西亞合作身分，同時透露當初在辦公室向同事展示主視覺時，有人覺得這個女生實在長得太精緻，懷疑是電腦生成的AI假人，經過解釋後才相信是真實存在世上的人。