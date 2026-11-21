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首屆「2026亞太天主教大學運動會」（APCUG 2026）明（22）日於輔仁大學正式開幕，來自9個國家及地區、20所大專校院、700多位選手，將齊聚台灣參與籃球、足球及桌球賽事。東道主輔大校長藍易振在賽前記者會表示，希望透過運動，讓各國青年共融相處，「讓世界看見輔大，透過輔大看到台灣。」輔大校長藍易振表示，過去天主教大學之間的交流，多以師長會議為主，學生活動往往只有數小時或半天，因此去年開始構想結合運動會，讓各國青年學子有一週時間相處，在競技之外體驗文化、建立友誼，實踐天主教重視的「共融」精神。「首屆運動會帶給學生，更重要是『在地國際化』，畢竟不是每位學生都能出國學習，藉由運動會，接待國外學生，打造校園國際化氛圍，尤其這次我們有將近四百位志願者報名，這確實是難得的機會。」藍易振指出校方以改建完成的文德宿舍作為選手村，搭配隨隊志工及接駁服務，迎接來自澳洲、日本、南韓、菲律賓、印尼、柬埔寨、香港、澳門等各校代表團。賽前記者會上，外交部次長吳志中致詞時表示，外交部很榮幸攜手運動部與教育部推動運動外交，向世界展現台灣的開放與活力。他同時分享2024年巴黎奧運期間擔任駐法大使時，親身見證運動跨越國界、提升台灣能見度，期勉各國青年盡情體驗臺灣文化，感受「Team Taiwan」精神。澳洲聖母大學桌球隊選手Jashan Dugal首次來台，他表示得知參賽機會時非常興奮，抵台後已經把握時間，走訪附近市場跟廟宇，期待這次賽會取得佳績，也能探索城市、認識其他國家的新朋友。他笑說一直很想來台灣，還列在人生清單裡，而作為學生運動員，藉由賽事認識不同文化，這是很難得的機會，相信會在台灣度過美好的時光。同樣來自聖母大學桌球隊的Emma Wong，同樣期待這次賽會，有機會接觸不同文化，更想嚐試臺灣各式美食，特別是她最喜愛的珍珠奶茶，種類豐富又好喝。首屆賽會由運動部指導、輔仁大學主辦、富邦金控首席贊助，而除了賽會交流，同時間輔大將舉辦國際運動產業博覽會，23日另辦論壇，探討運動科技、人工智慧與永續發展。男籃賽程明日上午9時在泰山體育館登場，由檀國大學迎戰聖若瑟大學，首日四場男籃預賽均在泰山進行，晚間則於輔大中美堂舉行開幕典禮。地主輔大男、女籃及男足23日迎來首戰，女足則於24日及26日對上馬尼拉雅典耀大學。桌球團體預賽23日在樹林國民運動中心開打，男足冠軍賽26日登場，27日由男、女籃冠軍賽壓軸，歡迎民眾進場觀賽。大會將以AI自動化系統直播所有籃球、足球預賽，並與緯來平台合作，以電視轉播規格製播三項運動的複賽及決賽；另攜手AI雲端剪輯平台Spot製作精華短片，於官方Facebook及Instagram發布。每日賽程、直播連結與成績，可至賽會官網查詢。