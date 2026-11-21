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▲三重造勢空拍圖。（圖／蘇巧慧YT）

▲民進黨新北市議員彭佳芸出席新北市長候選人蘇巧慧「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會。（圖／記者葉政勳攝）

▲新北市長候選人蘇巧慧「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會，活動還未到高潮，入口就擠滿支持者。（圖／記者陳佩君攝）

▲新北市長候選人蘇巧慧「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會，民眾排隊入場。（圖／記者陳佩君攝）

今（21）日是選前黃金週末，民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚間在三重舉行「洋流慧聚新北大造勢」，將與總統賴清德、台北市長候選人沈伯洋合體，活動尚未正式進入高潮，會場內在晚間6時許便已湧入大批支持者，還有千名民眾等待入場。蘇巧慧上午才邀集前總統蔡英文、副總統蕭美琴前往樹林舉辦造勢活動，晚間再接續在三和國中操場舉行「洋流慧聚新北大造勢」，邀請賴清德及沈伯洋站台助陣，展現雙北選戰合體氣勢。雖然活動晚間6時才開放入場，但從中午開始，就聚集卡位人潮，越接近晚會時間，支持者越聚越多，隨著晚會時間逼近，從捷運站一出站，便看到民眾在排隊入場，排隊人龍環繞校園周遭，還沒開場就展現出驚人氣勢。晚間7時30分主持人也宣布，現在已經「爆場」了，因要排隊安檢的關係，還有數千位民眾還未入場。