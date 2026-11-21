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赴白營造勢爭取小草支持 蔣萬安感謝柯文哲8年建設基礎

「有白投白」恐影響藍小雞？蔣萬安：兄弟齊登山

九合一選戰倒數7天，民眾黨今（21）日晚間在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜造勢活動，國民黨台北市長候選人蔣萬安受邀出席。對於外界關注，此行是否為爭取小草支持，以及白營「有白投白」口號恐衝擊國民黨議員候選人選情，蔣萬安登台前受訪時強調，藍白有共同目標，就是這次選舉「席次最大化」，雙方會並肩作戰、一起努力。至於國民黨台北市議員鍾小平擔憂藍營小雞落選可能成為副作用，蔣萬安則回應，「兄弟齊登山，兄弟齊努力」。蔣萬安今晚受邀出席民眾黨決勝之夜，這也是他與前台北市長柯文哲在此次選戰中首度公開同台。媒體詢問，終於能與柯文哲合體造勢，心情如何？是否希望藉此爭取小草支持？蔣萬安表示，非常感謝民眾黨夥伴邀請他參加活動，並強調，不論是柯文哲擔任台北市長的8年，或是自己接棒之後，市政建設都是奠基於柯文哲任內推出的各項建設及打下的基礎，「好的政策我們一定延續」，也會持續推進相關政策。至於稍後登台，想對柯文哲及民眾黨支持者說些什麼？蔣萬安表示，除了感謝柯文哲任內推動的建設、奠定市政基礎，也會向民眾黨支持者爭取支持。不過，蔣萬安出席民眾黨造勢活動，也引發外界關注國民黨議員候選人的選情。媒體詢問，藍營小雞同樣希望蔣萬安幫忙站台，是否擔心今晚出席白營活動，影響國民黨候選人的心情？蔣萬安強調，「我們其實都有共同目標，就是這一次選舉藍白席次最大化，我們會並肩作戰一起努力。」媒體進一步追問，民眾黨支持者喊出「有白投白」，是否擔心影響國民黨議員候選人的選情？蔣萬安再次表示，希望大家一起走進投票所，不論支持民眾黨或國民黨，共同目標都是讓席次最大化。至於國民黨台北市議員鍾小平認為，國民黨小雞落選可能是藍白合作的副作用，蔣萬安則未直接評論個別候選人的選情，僅強調雙方有共同目標，「兄弟齊登山，兄弟齊努力」，再次表達藍白共同爭取席次的立場。