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蔣萬安感謝柯文哲8年建設 喊話藍白攜手守住2026

▲民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」造勢活動，台下群眾舉蔣萬安應援牌。（圖／記者朱永強攝）

柯文哲公開喊話蔣萬安 「洋流是幻象、AI都算過了」

▲民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」造勢活動。（圖／記者朱永強攝）

九合一選戰倒數7天，民眾黨今（21）日晚間在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」決勝之夜造勢活動，國民黨台北市長候選人蔣萬安晚間約8時登台，終於與民眾黨創黨主席柯文哲在此次選戰中首度公開合體。柯文哲向蔣萬安喊話，「你只要看穿洋流是個幻象，你會贏的」，甚至開玩笑說要送蔣萬安一本《金剛經》，直言「我們AI都算過了」。兩人致詞結束後，與台上眾人一同牽起雙手，高喊「民眾相挺、台灣必贏」。蔣萬安登台時表示，非常榮幸受民眾黨夥伴邀請參加活動，也感謝民眾黨與國民黨這幾年同為在野陣營，並肩作戰、監督政府。他強調，雖然過程艱辛，但雙方為了捍衛正義與公理的共同目標，始終沒有放棄。蔣萬安也特別感謝柯文哲擔任台北市長8年期間，為台北市政建設打下基礎。他回憶，2022年12月25日兩人進行市長交接時，柯文哲特別提醒他財政紀律的重要，也勉勵持續興建社會住宅，自己始終沒有忘記。他表示，柯文哲任內清償570億元債務，自己上任4年則減債430億元，兩人合計減債1000億元。談及選戰，蔣萬安強調，在野陣營共同目標是2028年贏得勝選，「2028要勝選，2026就一定要贏」，並呼籲支持者集中力量，守住台北、守住2026。他形容，選戰最後7天就像一場拔河拉鋸戰，越是激烈，越需要團結隊形、奮戰到最後一刻。柯文哲致詞時表示，台北市長應該選一個「正直、善良，最起碼認真做事，再最起碼正常的人」，「不要找那個搞認知作戰、大罷免、仇恨值、激起社會對立的人」。隨後，柯文哲直接對蔣萬安喊話，「你只要看穿洋流是個幻象，你會贏的」，強調只要穩紮穩打、不受「洋流」影響，就能贏得選舉。柯文哲更開玩笑表示，「要不要我送你一本《金剛經》？我辦公室有好幾部」，並引用經文「一切有為法，如夢幻泡影」，笑稱只要看一看，就不會被「洋流幻象」迷惑。他最後再向蔣萬安強調，「穩紮穩打，你會贏的，放心好了，我們AI都算過了」。兩人致詞結束後，台上眾人一同牽起雙手，高喊「民眾相挺、台灣必贏」。蔣萬安下台前，也再次與柯文哲、柯文哲妻子陳佩琪及民眾黨主席黃國昌等人握手致意。