柯瑞近一周復原進度樂觀，極有可能在聖誕大戰前重返賽場

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感恩節迎關鍵評估 外媒爆料柯瑞有望聖誕節回歸

柯瑞剛找回巔峰身手 能否回歸影響勇士季後賽席位

柯瑞是否如期在一個月內健康回歸，將決定勇士能否直接搶下西區前6、直接挺進季後賽的機會，還是淪為附加賽邊緣球隊的關鍵分水嶺。

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因右側腹斜肌撕裂傷高掛免戰牌後，勇士進攻體系瞬間崩盤，近期苦吞5連敗、一勝難求。稍早終於迎來振奮人心好消息，根據NBA知名記者席格爾（Brett Siegel）最新爆料，，目的就是把勇士拉出附加賽泥沼，「全力拚下西區前6，直接挺進季後賽的機會。」《The Aesthetic NBA》隨後整理席格爾消息，勇士球團預計將在下週感恩節前後，針對柯瑞的腹斜肌傷勢進行複檢並公布最新進度。席格爾指出，只要復原順利，柯瑞最遲在12月下旬就能歸隊，且極高機率能趕在12月25日與金塊聖誕大戰，若恢復速度超乎預期，球迷甚至有望在12月上旬就等到英雄回歸。由於聖誕大戰向來是NBA例行賽最受矚目的焦點戰役，球團內部也將此視為理想回歸日。除了柯瑞之外，同樣因傷缺陣的巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody），也被寄望能在聖誕節前後陸續歸隊，唯獨中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因心理健康因素暫別球場，目前仍無明確復出時間表。柯瑞健康迎接開季並打出回春身手，與11順位超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）雙核連線，一度幫勇士打出8連勝高潮，但隨柯瑞傷退，勇士陣容深度不足的缺陷表露無遺。目前勇士陣中除了柯瑞與倫德伯格外，僅有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）場均得分能突破11分。《The Aesthetic NBA》分析，柯瑞選在12月回歸，也是為了避免勇士被迫與獨行俠、太陽等隊陷入附加賽苦戰，「