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▲蘇巧慧、沈伯洋大進場被包圍。（圖／記者葉政勳攝）

▲蘇巧慧、沈伯洋合體造勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲蘇巧慧、沈伯洋及民進黨新北市議員候選人手牽手展現氣勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲新北市長候選人蘇巧慧舉行「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會，蘇巧慧、沈伯洋同台。（圖／記者葉政勳攝）

今（21）日是選前黃金週末，民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚間在三重舉行「洋流慧聚新北大造勢」，同黨台北市長候選人沈伯洋致詞時表示，期盼洋流能衝破高牆、謊言，呼籲選民在11月28日投下關鍵一票，讓小水滴匯聚成巨大洋流，形成蝴蝶效應；蘇巧慧則說，若大家喜歡洋流匯聚，喜歡新態度、新價值，應一同拉票，「請你說服更多的人！」蘇巧慧晚間在新北三和國中操場舉行「洋流慧聚新北大造勢」，邀請總統賴清德及沈伯洋站台助陣，展現雙北選戰合體氣勢。沈伯洋、蘇巧慧於晚間近8時大進場，受到民眾熱烈歡迎，主持人也宣布，現在突破2萬人到場。沈伯洋表示，我今天早上政見會提到，雙北幾百萬人就是一個大家庭，有時台北是心臟，有時新北是心臟，「但我們始終是一個共同的生活圈」，他希望未來的十年、二十年，希望藉由他跟巧慧，打下這座城市的故事基礎。沈伯洋說，20年前，沒人猜到他們兩人會站在這裡，20年以來，台灣經歷非常多，他要告訴大家，20年之後台灣會經歷更多，20年通常就是一個城市規劃最基礎的數字，而他們也沒有分黨派，因為市政是一棒接一棒。沈伯洋回憶，對於當時是否要回台灣，他內心一直在搖擺，要不是最後有臨門一腳的鼓勵，他現在可能還在美國鄉下當教授，「人生就是那麼的美妙，一個蝴蝶效應！因為巧慧當時的鼓勵，讓我到最後回到這裡，而回到這裡之後，又因為巧慧的鼓勵，最後我踏入了政治」。沈伯洋感性說，現在他們踏入了政治，能不能夠造成一個風起雲湧的改變？「能不能夠在十字路口、在最好最壞的時代裡面，來做出我們的選擇？我們能不能夠在資訊爆炸的時代做出選擇？我們能不能夠在跟世界要接不接軌的那一個灰色當中，做出明確的選擇？」沈伯洋呼籲，需要大家11月28日的那一票，那一票就跟小水滴一樣，會匯聚成巨大的洋流，這個洋流，是能夠衝破高牆；這個洋流，能夠衝破謊言；這個洋流，能衝破人跟人之間心理的隔閡；這個洋流能夠衝破的黨派，洋流能深入到大家的心裡，而洋流是否能成型，要拜託小水滴，才能把蝴蝶效應展開，呼籲大家投下關鍵一票。蘇巧慧則說，大家不會想到，16、7歲參加鄉土文化研究社的少年，竟然因為長在台北這座城市、喜歡這些文化，所以把台北市的風土文物踏得這麼熟，今天剛好用在這裡，擘劃其台北市政見，大家也可能沒注意，蘇巧慧在菜市場長大、買菜，18歲、20歲重新在這座城市、著父親走遍29個區域，看到「一鄉鎮一特色」，知道用品牌把大家的特色展露出來，他沒有忘記，新北市那個蓬勃發展、生機勃勃樣貌，「我好喜歡這座城市！」蘇巧慧提到，他和過去的候選人最大的差別是，已經在這座城市接受過新北市民檢驗三次，他是扎扎實實在「新北市」培育出來的市長候選人，這就是他和過去20年來的候選人不同的地方，「我們在這個地方開出來的花，會連著根，相連到隔壁的台北市」，他們的地域會更廣，不只連到台北市，還會往桃園、基隆，讓每個人都精彩。蘇巧慧呼籲，若大家喜歡洋流匯聚，喜歡新態度、新價值，應一同拉票，「我們只是想跟你一起，讓這座城市更好！請你說服更多的人，我們沒有批評對手、我們沒有挑撥離間、我們不講惡意攻擊的任何語言，我們講對這座城市的希望，請更多人一起加入這個行列，讓我們一起讓雙北雙贏，迎接新時代好不好！」