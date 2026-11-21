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歐盟近日發生一起令人震驚的抗議事件，19日在比利時布魯塞爾的「歐洲癌症峰會」（European Cancer Summit）上，衛生與動物福利執委瓦爾赫利（Olivér Várhelyi）遭到抗議人士闖上講台，並朝他潑灑疑似骨灰的灰色粉末。這起突發事件引發歐盟高層強烈震怒，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）發表聲明嚴厲譴責，強調民主社會絕不容許肢體攻擊與暴力行為。根據《Euronews》報導，事發當時，瓦爾赫利正準備就歐盟對抗癌症的相關努力發表演說，兩名抗議者突然衝上舞台，朝他身上投擲不明灰色粉塵。根據現場流出的影片畫面，其中一名示威者在動手時高聲喊說，「這些是你們即將用農藥害死的人們的骨灰！」旨在抗議反對歐盟執委會近期提出放寬農藥法規的修法草案。針對官員在公開場合遇襲，歐盟執委會主席范德賴恩發出嚴正聲明表示，「在一個自由且民主的社會中，這種行為是完全不可接受的。每個人都有權自由表達意見，包括對歐盟政策的看法，但絕不容許出現任何形式的肢體攻擊與暴力」。法國環保激進組織「地球起義」（Les Soulèvements de la Terre）隨後發布新聞稿指出，這場抗議行動是由四個團體共同策劃，事後共有四人遭到比利時警方逮捕。該組織並稱，峰會場外當時也同步舉行了另一場示威活動，現場聚集了多名農民與癌症病患，試圖加入抗議行列，但遭到比利時警方推擠阻攔。這起激烈抗爭的導火線，源於歐盟執委會近期推動名為「綜合法案 X」（omnibus X）的法規鬆綁計畫，其中包含對歐盟現行農藥管理規範的修訂。儘管執委會主張該提案旨在簡化繁瑣規定、減輕行政負擔，但環保與健康倡議團體紛紛提出警告，痛批鬆綁管制恐將嚴重削弱對公眾健康與生態環境的保護。