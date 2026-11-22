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洛杉磯湖人雖在今（21）日的NBA盃（NBA Cup）小組賽主場以106：104驚險逆轉沙加緬度國王、重返西區與全聯盟第一，但比賽過程中卻一度爆發嚴重的「防守內鬨」插曲！根據社群媒體上瘋傳的場邊影片，當家球星唐西奇（Luka Doncic）在中場休息走回休息室時，因極度不滿湖人前鋒馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）的防守表現，竟在板凳席旁當眾罵人：「他X的每一場比賽Mamu都被一步過掉，每一次都這樣！」此役湖人上半場遭國王多點開花壓制，前兩節打完以54：62落後8分，創下本季最大半場落後分差。尤其在第二節最後45秒內，國王竟輕鬆連進3球，其中在半場結束前5秒，馬穆克拉什維利更發生一次致命的傳球失誤，直接奉送國王新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）無人防守的快攻上籃，讓唐西奇與湖人教練團在退場時臉色鐵青、士氣跌至谷底。就在全隊走過湖人板凳席準備返回更衣室之際，現場收音清晰錄下唐西奇情緒失控的怒吼：「他X的每一場比賽Mamu都被一步過掉……每一次都這樣！（Every f—ing game Mamu gets blown by… Every f—ing time!）」強烈質疑這位延伸型長人連最基本的防守都守不住。儘管目前尚不清楚唐西奇在更衣室內是否直接當面與馬穆克拉什維利溝通，但這段影片曝光後隨即在網路上引爆熱議，不少球迷也幽默調侃：「想像一下走回更衣室，結果發現竟然是唐西奇在跟你檢討如何盯緊自己的防守者。」除了唐西奇發火外，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在中場休息時同樣對全隊糟糕透頂的防守怒不可遏，在更衣室發表了一場充滿火藥味的激情訓話。瑞迪克賽後受訪時坦言：「我覺得我在中場的調整做得還算不錯，雖然球員們可能不這麼認為，我沒辦法逐字複述當時說的話，但核心訊息就是我們必須打得更強硬、必須拿出能量。」唐西奇也笑稱自己早就習慣瑞迪克在球隊打得爛時在耳邊大吼：「他確實吼了，但我已經習慣了，他把我們全都點燃了，有時候大吼一頓是件好事。」據悉，瑞迪克中場點名痛批的頭號對象正是中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。凱斯勒上半場遭到國王中鋒薩博尼斯（Domantas Sabonis，半場15分、8籃板）完全打爆，自己僅拿6分、1籃板卻吞下4次犯規。所幸這頓痛罵收到立竿見影的效果，凱斯勒下半場徹底覺醒，全場繳出15分、7籃板與3阻攻，馬穆克拉什維利也在第三節回神貢獻關鍵2+1，全場進帳9分、9籃板，聯手助湖人完成大逆轉。凱斯勒賽後大方承認自己被瑞迪克罵醒：「他確實狠狠訓了我一頓，而且罵得非常合理，但那是具有建設性的。他對我說：『我知道你做得到，給我拿出來。』我上半場打得不夠強硬、防守缺乏紀律、在不該起跳的時候亂跳，他點醒了我，我非常需要這樣，知道球員什麼時候需要被鞭策，這正是好教練與眾不同之處。」目前戰績14勝3負的湖人將於下週一（台灣時間24日）主場迎戰猶他爵士，屆時主力後衛里夫斯（Austin Reaves）也極有機會傷癒歸隊。