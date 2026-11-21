我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張秀卿（如圖）一邊演唱一邊與台下民眾熱情互動，手上揮著競選旗幟，炒熱現場氣氛。（圖／柯志恩臉書）

台語歌后張秀卿日前發表聲明證實和「加水站王子」王國贊已離婚3年，對方更爆出欠下台幣5億元的巨債，隨後張秀卿向前夫提告後神隱多日，甚至罕見缺席所屬豪記唱片的記者會。今晚（21日）張秀卿現身高雄市長候選人柯志恩的造勢晚會，手上揮著競選旗幟、一連演唱多首歌曲，台上她表示：「我是誰？我今天有漂亮嗎？」堅強擠出笑容，看起來狀態不錯。張秀卿今晚現身柯志恩的造勢晚會，她一上台便大喊：「我是誰？我今天有漂亮嗎？」接著張秀卿一連演唱〈贏一口氣〉、〈車站〉、〈辣妹駕到〉等歌曲，一邊演唱一邊與台下民眾熱情互動，手上揮著競選旗幟，炒熱現場氣氛。張秀卿表示自己也是高雄的女兒、舅舅住在鳳山，「我在這裡讀了三年的書，所以高雄我很了解，很多高雄鄉親都是我的親朋好友。」張秀卿感性表示，想起以前北漂時相當辛苦，為了理想跟前途不顧一切，相當辛苦。張秀卿的前夫爆出債務糾紛後，她第一時間發聲切割，坦言自己也是「最大受害者」，甚至正式向前夫提告，神隱多日的她，今日現身造勢晚會，敬業露出燦爛笑容看起來狀態不錯。日前張秀卿所屬豪記唱片舉辦記者會，她罕見缺席，龍千玉受訪時表示第一時間立刻傳訊關心，張秀卿則回：「妹妹很好，姐姐安心。」讓龍千玉看了心疼說：「我是秀卿最好的姐姐，她怎麼這麼多事沒跟我說。」同門翁立友則表示：「現在秀卿姐最需要的是安靜，不打擾她是最好的關心，還有一段時間，我們都很期待她，因為她帶給台語歌壇莫大的貢獻。」