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美國職籃NBA開季前外界普遍預期東區將迎來強權林立、整體實力壓過西區的「東強西弱」盛世，然而開季至今戰況卻完全朝相反方向發展。《The Ringer》知名數據分析師戈茲伯里（Kirk Goldsberry）撰文指出，本季目前為止西區球隊在跨區對決中不僅以壓倒性的32勝13負狠狠輾壓東區，場均淨勝分更高達7.62分；更驚人的是，全聯盟淨效率值（Net Rating）前7名的球隊中竟有高達6支來自西區，NBA過去二十多年來最熟悉的「西強東弱」鐵律，本季再度強勢回歸。戈茲伯里在分析中直言，除了戰績高居西區龍頭的洛杉磯湖人之外，休士頓火箭、曼菲斯灰熊以及波特蘭拓荒者等隊的開季表現全都遠超季前預期，展現出極為驚人的競爭深度。數據顯示，截至美國時間週日賽程結束為止，西區球隊在面對東區球隊的跨區正面交鋒中豪取32勝13負（勝率高達71.1%），平均每場比賽更淨勝對手7.62分，形成一面倒的輾壓局面。更直觀的實力落差反映在進階數據上——目前全聯盟淨效率值（每百回合淨勝分）排名前7的頂尖勁旅中，西區就一口氣包辦了6個席次，東區僅有波士頓塞爾提克一枝獨秀擠進前7。反觀季前備受期待的多支東區假想爭冠強權，開季表現卻紛紛陷入泥淖。紐約尼克僅打出7勝6負、克里夫蘭騎士7勝7負且防守效率滑落至全聯盟倒數第21名、邁阿密熱火雖有7勝6負但淨效率值仍為負數、奧蘭多魔術僅5勝7負，而2025年東區冠軍印第安納溜馬則因主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再度高掛免戰牌，開季僅繳出5勝9負的慘澹成績。事實上，雖然今年「西強東弱」的劇本讓不少季前專家跌破眼鏡，但從歷史長河來看卻一點也不意外。根據統計，自1999-2000賽季以來的過去27個NBA賽季中，西區聯盟在例行賽跨區對戰戰績上有多達24個賽季壓倒東區。隨著本季西區各隊在開季第一個月便建立起32勝13負的巨大領先優勢，戈茲伯里預測，等到明年4月中旬例行賽落幕時，這項紀錄極可能改寫為「28季中有25季西強東弱」，再度印證西區依舊是全聯盟競爭最殘酷、含金量最高的修羅場。