我是廣告 請繼續往下閱讀

回顧8年台北市長任期 柯文哲：每天都在努力做事

▲民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」造勢活動。（圖／記者朱永強攝）

談遭羈押錯過父親臨終 柯文哲：一輩子無法彌補的遺憾

向賴清德喊話「不投降、不屈服」 盼自身案件成司法改革契機

批藍綠聯手通過6076億預算 柯文哲：多數不能壟斷真理

▲民眾黨「民眾相挺 台灣必贏」造勢活動，柯文哲。（圖／記者朱永強攝）

感謝黃國昌扛起民眾黨 柯文哲：我們並不孤獨

選前最後催票！柯文哲：11月28日一定要出門投票

台灣民眾黨今（21）日晚間舉辦大型造勢活動，現場湧入約3萬名支持者，前民眾黨主席柯文哲登台致詞，回顧過去8年台北市長任內的施政成果，以及近年遭羈押、面臨司法案件的人生轉折。他談及父親過世時，自己因遭羈押無法陪伴走完人生最後一程，直言這是「一輩子無法彌補的遺憾」，更向總統賴清德喊話，「我不會投降，我不會屈服！」柯文哲強調，即使一審遭判刑18年、失去參選機會，仍將繼續捍衛清白，並呼籲支持者11月28日一定要出門投票，用選票決定台灣的未來。柯文哲表示，12年前走進台北市政府時，就告訴自己不能辜負台北市民，必須認真做事，讓台北成為一座光榮城市。他回顧8年市長任期，包括推動社會住宅、傳統市場改建、人行環境改善，以及台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、大巨蛋等重大建設，並強調任內減債570億元，推動翡翠水庫原水管工程及北士科基礎建設。柯文哲指出，面對COVID-19疫情，市府籌設防疫旅館，以科學方式處理疫情，即使在疫情嚴峻期間，仍努力維持城市正常運作。他強調，政治人物的價值，不在於說了多少漂亮話，而是實際完成多少事情，「我不敢說每一件事情都做得完美，但是我敢說，我每天都在努力」，這就是當年台北市政府「嗡嗡嗡」認真做事的精神。話鋒一轉，柯文哲談及近年司法案件，表示自己13年前仍在台大擔任醫師時，就曾因研究經費補助遭調查局約談，當時便質疑司法不公，沒想到13年後，類似情況再次發生在自己身上。從京華城、北士科到五大市場改建案，過去的施政成果接連被抹黑成弊案。他表示，起初仍尊重司法，認為調查清楚後就能還他清白，因此遭羈押時甚至沒有提出抗告，但後來發現，檢調搜索住家、辦公室、助理住處及民眾黨中央黨部所持的搜索票，內容有不實之處，質疑檢調藉此扣押手機、電腦及USB等設備，再從中尋找資料羅織罪名。談到羈押期間最難以釋懷的事情，柯文哲表示，自己被關押的一年，無法陪伴父親走完人生最後一程。他回憶，父親當年反對他從政，曾說自己在228事件中失去父親，不希望將來再失去兒子，當時他還認為父親多慮，沒想到父親病重、離世時，自己都無法陪在身邊。柯文哲感嘆，原以為這些傷痛已經淡忘，實際上只是深藏在記憶裡，「在不經意期間被擾動，還是會激起滿天灰塵，讓我睜不開雙眼」，直言這是此生無法彌補的遺憾。柯文哲表示，這段時間不斷有人問他是否後悔從政，但他的答案始終沒有改變，「如果重新選擇一次，我還是會走進台北市政府；如果重新選擇一次，我還是會投入政治」，因為台灣仍需要有人願意認真做事、推動改變。柯文哲強調，自己曾經改變台北的政治文化，也希望自身案件能成為台灣司法改革的契機，讓司法不再成為執政者對付政治對手的工具。他更直接向賴清德喊話，「我不會投降，我不會屈服！」並表示，雖然一審遭判刑18年，仍會持續在法庭上捍衛清白。柯文哲也指控，民進黨利用檢調與媒體摧毀個人名譽，甚至讓部分僅因替他發聲、製作圖片的人遭到羈押。他認為，民主社會必須保障人權，法律更應限制國家權力，「我知道我不能投降或沉默，因為不公義從來不會只傷害一個人就停止。」談及民眾黨未來發展，柯文哲指出，即使自己失去參選機會，民眾黨也已經從一個人的政黨，逐漸成為有組織、有制度的政治力量。他強調，台灣不能永遠只有藍綠兩種選擇，仍需要第三勢力維持政治競爭與制衡。柯文哲以立法院日前表決為例，指出民眾黨支持全民共享經濟成果、還稅於民，但認為普發現金應先建立明確制度，訂定超徵稅收運用原則，不能任由政黨在選前決定發放金額，因此反對缺乏法制化基礎的普發現金政策。此外，針對6076億元追加預算，柯文哲表示，民眾黨立委逐筆檢視預算效益與必要性，並主張刪減中油增資2338億元，要求政府正視能源政策問題，但最終只有民眾黨8席立委投下反對票，追加預算仍全數通過。柯文哲直言，這反映出台灣政治現實，民眾黨席次仍少，理念往往敵不過兩大黨的人數優勢，但他強調，「多數可以決定結果，但不能壟斷真理；少數席次雖然不能決定結果，但還是有責任告訴人民什麼是對的。」柯文哲表示，創立民眾黨的初衷，就是希望讓政治回歸「理性、務實、科學」，對的事情堅持做，錯的事情不要做，即使犯錯也應勇於承認。他強調，政黨的價值不在於順境時擁有多少支持者，而是面對逆境時，還有多少人願意為理念站出來。面對現場約3萬名支持者，柯文哲感性表示，「今天晚上，看到大家站在這裡，我們並不孤獨。」他也特別感謝民眾黨主席黃國昌，在自己遭羈押後義無反顧扛起政黨重擔，帶領民眾黨持續前進。柯文哲指出，民眾黨提供政治素人及年輕人參政的舞台，讓超越藍綠的聲音有機會被聽見。他希望未來民眾黨繼續站在藍綠之外、人民之間，成為願意認真做事、勇敢監督、堅持改革的政治選擇。面對11月28日投票日，柯文哲最後向支持者喊話，強調每一張選票都攸關台灣未來，「如果你放棄了，別人就會替你決定未來。」他呼籲民眾不能只在網路上生氣、在家裡抱怨，而應透過選票表達對政治的期待。柯文哲也感謝過去在他遭羈押期間，仍願意相信、支持他的人，以及持續為民眾黨付出的黨公職與支持者。他強調，自己雖然失去自由、錯過陪伴父親人生最後一程的機會，但沒有失去對台灣的信心，更不會放棄對公平正義的堅持。柯文哲表示，未來要爭取的不只是個人清白，而是一個公平、有制度，不分政黨顏色都能受到平等對待的台灣。他強調，台灣不需要仇恨、報復及無止境的政治鬥爭，而是需要希望、包容、多元與開放。柯文哲最後高喊，「改革才要開始！」並再次呼籲支持者11月28日站出來投票，「讓我們用選票告訴民進黨，人民才是國家的主人」，強調台灣的未來不應由少數掌權者決定，而是由每一位願意站出來的人民共同創造。