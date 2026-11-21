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韓國天團BTS（防彈少年團）來高雄開唱，趁著休息日，成員柾國、Jimin與j-hope直接出門高雄趴趴走，還去吃了當地知名早餐店「老江紅茶牛奶」，根據了解，他們去吃飯前有請工作人員打電話訂位「7人」，但並未透露他們就是BTS，因此被店家給回絕，沒想到他們還是直接到店裡吃飯，嚇壞店家。根據了解，BTS去吃「老江紅茶牛奶」之前，工作人員有先打電話給店家，問說能不能訂位7個人，但因為沒有人吃早餐會訂位，工作人員也沒說那個是BTS，因此店家就照著平常規矩婉拒了。想不到不久後，柾國、Jimin與j-hope也沒在乎有沒有訂位成功，直接來到店裡坐著吃，才讓店家又驚又喜，「想不到真的是BTS！」柾國、Jimin與j-hope也超級接地氣，在店裡點了起司蛋餅、火腿蛋餅、鮪魚蛋餅、火腿蛋吐司（蛋全熟）、奶茶，超在地的菜單直接變成粉絲的BTS同款必吃菜單，也使得本來生意就很好的店家，排隊直接排到第二條街去。更值得一提的是，柾國之後更是在IG公開高雄紀錄片，老江紅茶牛奶店裡的復古風扇、坐在店裡吃早餐的模樣，全部都被鏡頭給記錄下來，影片曝光後，短短不到一天就突破上億次點閱。