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▲今夏才剛與勇士簽下2年4000萬美元續約的波爾辛吉斯，因持續性的健康問題至今仍遠離賽場。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士正密切關注遲遲未與金塊簽下提前續約的約基奇，幻想在柯瑞生涯最後階段促成「柯瑞＋約基奇」的史詩級雙人組。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士目前因當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷停而陷入五連敗低潮，戰績跌落西區第11，灣區管理層在交易市場上的動向再度成為全聯盟焦點。近期美媒不僅頻繁點名丹佛金塊三屆MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）是勇士休賽季終極夢幻目標，更傳出勇士過去幾周正積極兜售身高7呎2吋的拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。然而，理想很豐滿，現實卻極其骨感，就薪資規則來說，柯瑞聯手約基奇幾乎只是一場「白日夢」；另一方面，勇士急著要把打不了球的波爾辛吉斯送走，卻偏偏「不能直接裁掉他」，恐得加上選秀權交易，這讓球隊操作上更加困難。今夏才剛與勇士簽下2年4000萬美元續約的波爾辛吉斯，因持續性的健康問題至今仍遠離賽場，且未來能否重返NBA打球已成巨大問號。對一般球隊而言，遇到這種幾乎形同「死錢（Dead Money）」的合約，最直接的做法或許是裁掉並採用「延伸條款（Waive-and-Stretch）」分期攤提薪資；但對深陷豪華稅泥淖的勇士來說，這條路早已徹底封死。首先，NBA本季裁員延伸薪資的截止日早在今年8月便已過去，更重要的是，勇士目前的團隊薪資距離「第二層土豪線（Second Apron）」硬上限僅剩約34.7萬美元的微薄空間。在如此嚴苛的勞資協議限制下，就算勇士現在直接裁掉波爾辛吉斯，他本季全額保障的2000萬美元（外加2027-28賽季球員選項的300萬美元部分保障）依然會一毛不少地佔據薪資空間，完全無法為勇士創造任何補強彈性或替補名額。換句話說，「交易」是勇士唯一具有邏輯且可行的解套途徑。不過這筆交易在短期內同樣充滿阻礙。一方面全聯盟許多休賽期簽約球員要等到12月15日或明年1月15日才解除交易限制；另一方面，由於勇士薪資超過第一層土豪線，根據規定他們在交易中「收回的薪資總額絕不能超過送出的薪資」。因此除非勇士願意打包其他球員，否則單靠波爾辛吉斯一人，最多只能換回年薪2000萬美元以內的球員，而接盤球隊看中的也僅是他願意在被交易後接受買斷（Buyout）以節省現金的財務價值。既然短期補強受限，部分美媒便將目光投向明年夏天。NBA資深記者費雪（Jake Fischer）披露，勇士正密切關注遲遲未與金塊簽下提前續約的約基奇，幻想在柯瑞生涯最後階段促成「柯瑞＋約基奇」的史詩級雙人組。甚至有分析師排出「巴特勒（Jimmy Butler）＋今年首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）＋多枚未來首輪籤與互換權」的豪賭包裹，或是拉進手握大把選秀權的夏洛特黃蜂（在把小鮑爾LaMelo Ball交易至灰狼後累積大量資產）進行三方交易以保留倫德伯格。然而，只要冷靜檢視現實面，就會發現這筆夢幻交易幾乎不可能發生。約基奇之所以在2025年拒絕3年2億美元、2026年也未簽下4年2.78億美元的續約，完全是為了等到2027年夏天跳出6280萬美元球員選項，屆時他將符合資格簽下一紙史上最狂的「5年3.595億美元超級頂薪」。他已多次公開表態希望整個NBA生涯都奉獻給丹佛，延後簽約只是把利益最大化，而非對球團不滿。而所有交易的前提都是他本人有意願離開，否則金塊幾乎不可能接電話。金塊目前同樣身處第二層土豪線之上，在交易中不得打包多名球員薪資送出，這讓配平約基奇高達6千萬級別的薪資變得難如登天。而且就算勇士掏空未來所有選秀權並搭上潛力新秀倫德伯格，巴特勒的合約也僅能充當配平薪資的工具。對正值奪冠窗口的金塊而言，送走隊史最偉大球星暨2023年冠軍核心所換回的任何包裹，都絕對無法彌補他帶來的場上統治力。對38歲的柯瑞與勇士管理層而言，與其寄望於遠在天邊的丹佛巨星，眼下更務實的課題，是如何趕在明年2月交易截止日前，替波爾辛吉斯的2000萬美元合約找到願意接手的買家，並靜待柯瑞與巴特勒傷癒歸隊，才是保住本季競爭力的真正解答。