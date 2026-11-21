東北季風逐漸減弱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（22）日白天起各地氣溫回升，周日及下周一大多是多雲到晴，僅東部、恆春半島有零星降雨。不過，明日清晨仍受輻射冷卻影響，竹苗近山區局部低溫可能跌破10度，氣象署已發布低溫特報。下周二（24日）鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部轉為濕涼，周四、周五逐漸轉穩，周六（28日）投票日下午再度轉涼，基隆北海岸、東部及恆春半島留意短暫降雨。氣象粉專「台灣颱風論壇」也提醒，東北季風減弱，明日乾空氣持續籠罩台灣，雖各地白天氣溫回升，但清晨及夜晚仍有輻射冷卻，日夜溫差逐漸拉大，此外近期天氣乾燥，記得補充水分、做好保濕，也要留意靜電。
明起回暖！竹苗清晨恐跌破10度
曾昭誠指出，東北季風減弱後，明（22）日及下周一（23日）天氣相對穩定，各地以多雲到晴為主，花東及恆春半島偶有零星短暫雨。
但明日清晨受到輻射冷卻作用，中部以北、宜蘭及花蓮低溫約13至15度，部分沿海、空曠地區可能再低1至2度；中南部及台東低溫約15至17度。新竹縣、苗栗縣近山區則有局部10度以下低溫機會，民眾清晨外出應注意保暖。
白天陽光出現後，北部及宜蘭高溫約22至24度，中南部及台東約25至27度；下周一各地高溫進一步回升至24至27度，南部部分地區可能更高。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，乾空氣持續影響，各地大多是晴朗好天氣，白天隨著陽光照射，氣溫將明顯回升，尤其西半部中午前後會感到溫暖舒適，與近日寒冷的天氣形成差異。
不過，清晨及夜間仍受輻射冷卻影響，氣溫下降明顯，日夜溫差逐步擴大，早出晚歸的民眾仍應準備薄外套。也要注意近期環境偏乾，除了留意早晚溫差，應適時補充水分、做好保濕，並注意乾燥靜電。
下周二鋒面通過 北部、東半部降雨增多
短暫回暖後，下周二清晨鋒面通過，東北季風隨之增強，北部、東半部及恆春半島將有局部短暫陣雨，中部及南部山區也可能出現零星降雨，南部平地則以多雲為主。
這波東北季風預計影響至下周三（25日），下周四（26日）清晨逐漸減弱。期間北部、宜蘭及花東仍有降雨機會，但雨勢與範圍會慢慢縮小。氣溫方面，北部及宜蘭約17至20度，中南部受影響較小，早晚約下降1至2度。
下周四起天氣轉穩 周六東北季風增強再轉涼
下周四白天起東北季風減弱，北部及宜蘭高溫回升至22至25度；周五（27日）風向轉為東風，大部分地區維持多雲到晴，僅東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。
至於下周六（28日）投票日，下午起另一波東北季風逐漸增強，晚間過後氣溫將慢慢下降。基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北及北部山區則有零星降雨，不過這波東北季風強度不大，降雨範圍及雨勢都相對有限。
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曾昭誠指出，東北季風減弱後，明（22）日及下周一（23日）天氣相對穩定，各地以多雲到晴為主，花東及恆春半島偶有零星短暫雨。
但明日清晨受到輻射冷卻作用，中部以北、宜蘭及花蓮低溫約13至15度，部分沿海、空曠地區可能再低1至2度；中南部及台東低溫約15至17度。新竹縣、苗栗縣近山區則有局部10度以下低溫機會，民眾清晨外出應注意保暖。
白天陽光出現後，北部及宜蘭高溫約22至24度，中南部及台東約25至27度；下周一各地高溫進一步回升至24至27度，南部部分地區可能更高。
氣象粉專「台灣颱風論壇」也表示，乾空氣持續影響，各地大多是晴朗好天氣，白天隨著陽光照射，氣溫將明顯回升，尤其西半部中午前後會感到溫暖舒適，與近日寒冷的天氣形成差異。
不過，清晨及夜間仍受輻射冷卻影響，氣溫下降明顯，日夜溫差逐步擴大，早出晚歸的民眾仍應準備薄外套。也要注意近期環境偏乾，除了留意早晚溫差，應適時補充水分、做好保濕，並注意乾燥靜電。
短暫回暖後，下周二清晨鋒面通過，東北季風隨之增強，北部、東半部及恆春半島將有局部短暫陣雨，中部及南部山區也可能出現零星降雨，南部平地則以多雲為主。
這波東北季風預計影響至下周三（25日），下周四（26日）清晨逐漸減弱。期間北部、宜蘭及花東仍有降雨機會，但雨勢與範圍會慢慢縮小。氣溫方面，北部及宜蘭約17至20度，中南部受影響較小，早晚約下降1至2度。
下周四起天氣轉穩 周六東北季風增強再轉涼
下周四白天起東北季風減弱，北部及宜蘭高溫回升至22至25度；周五（27日）風向轉為東風，大部分地區維持多雲到晴，僅東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。
至於下周六（28日）投票日，下午起另一波東北季風逐漸增強，晚間過後氣溫將慢慢下降。基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北及北部山區則有零星降雨，不過這波東北季風強度不大，降雨範圍及雨勢都相對有限。