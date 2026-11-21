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▲新北市長候選人蘇巧慧晚間舉行「慧聚繁星 三重會贏」造勢。（圖／記者葉政勳攝）

▲新北市長候選人蘇巧慧「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會，蘇巧慧公婆現身。（圖／記者葉政勳攝）

▲新北市長候選人蘇巧慧今舉行「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會。（圖／記者葉政勳攝）

▲賴清德出席「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會。（圖／記者葉政勳攝）

▲蘇巧慧、沈伯洋及民進黨新北市議員候選人出席造勢大會。（圖／記者葉政勳攝）

▲新北市長候選人蘇巧慧舉行「慧聚繁星 三重會贏」造勢大會。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（21）晚在三重舉行「洋流慧聚新北大造勢」，邀請總統賴清德、台北市長候選人沈伯洋站台助陣，展現雙北選戰合體氣勢。賴清德壓軸登台時說明，今天「洋流慧聚」在三重有三項意義，而沈、蘇在選舉相逢，要共同扛起雙北未來，同時，都是走正面、溫暖路線，都談政見，不批評對手，面對對手造謠也是一笑置之，請大家鼎力支持，「1128我們一起跳舞」。在沈伯洋、蘇巧慧致詞後，賴清德壓軸登台，受到民眾歡迎。面對現場爆滿支持群眾，賴清德表示，今天目標明確，就是把蘇巧慧送進新北市政府、成為新北市第一位女市長，他們也會幫忙拉票，全力支持沈伯洋。賴清德提到，今天「洋流慧聚」在三重有三個意義，包含台灣民主將迎接新世代，新世代也做好準備扛起新時代、創造雙北城雙贏里程碑、跨區串聯邁向區域共榮。賴清德打趣說，新北市由蘇巧慧承擔，台北市則由沈伯洋來扛，兩人不僅同為台大法律系畢業，也赴美國賓州大學攻讀法律研究所，過去在美國留學期間，沈伯洋不僅曾拿著棍子站在門口保護蘇巧慧，每次拜訪還會自帶一鍋白飯搭配蘇巧慧烹調的獅子頭，「根據掌握資訊，沈伯洋共吃了超過300顆獅子頭」，兩人在選舉相逢，要共同扛起雙北未來，同時，都是走正面、溫暖路線，都談政見，不批評對手，面對對手造謠也是一笑置之，請大家鼎力支持，「1128我們一起跳舞」。賴清德指出，雙北本來就是生活圈，肯定沈伯洋所提出的「雙城論壇」新思維，認為真正的論壇不該侷限台北、上海，更應與東京、紐約、巴黎、倫敦等國際都市接軌，讓台北成為國際「無限城」，而在邁向國際之前，台北更應優先與新北舉辦「雙北論壇」。在新北萬里出身的賴清德表示，他很關心蘇巧慧的選舉，其政見都有看，「我以台南市五星級市長的專業檢驗蘇巧慧」，接著他細數蘇的政見，形容蘇宛如「新北的媳婦」，用媳婦的心情端出政見、孝敬新北父老鄉親。針對沈伯洋的表現，賴清德也給予肯定，指出沈伯洋在「洋流號」車掃結束後，總能針對該行政區提出政見、解方，前天沈伯洋在網路直播談政見，更吸引超過7萬人同時在線收看，成為全球第四大收看頻道，「我對未來充滿希望，希望大家團結一致，剩最後一星期！再接再厲！一定要贏得最後的勝利」。賴清德向民眾呼籲，一如過往選舉，應防範對手招式，「現在陸續看到有威脅、利誘、抹黑、抹黃，甚至中國也介入選舉，我希望大家挺住，衝刺到最後，把兩位送進市政府」。他回顧2008年大選民進黨處於低谷、區域立委僅剩13席時，三重鄉親依然力挺林淑芬與余天當選立委，「這就看出三重民主素養！」要懇請三重鄉親在關鍵時刻發揮力量，「三重大贏，新北蘇巧慧就會贏！」呼籲雙北支持者互相催票、拉票，讓蘇巧慧與沈伯洋高票當選，市議員全壘打、里長團隊齊心服務，共同迎接最後的勝利。