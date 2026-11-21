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▲RM自爆自己在高雄才第三天已經喝了6杯珍奶，「我真的完蛋。」（圖／讀者提供）

▲j-hope表示BTS成員們也非常期待亞巡，能夠跟大家見面非常幸福。（圖／讀者提供）

▲V準備中文想問粉絲推薦伴手禮，結果中文太不標準大家全笑瘋。（圖／讀者提供）

BTS防彈少年團今（21）日晚間在高雄世運主場館，舉辦第二天的世界巡迴演唱會，剛在高雄街頭散步一整天的他們，迫不及待跟粉絲分享自己在台灣吃了什麼，其中RM自爆落地到現在第三天，已經喝了6杯珍珠奶茶「我完蛋了」；柾國透露今天吃了魯肉飯，還配了半熟蛋，超懂吃讓現場粉絲瘋狂尖叫。隨著第二天演出即將結束，成員們也一一開始分享今晚的心得，Jimin：「你們今晚開心嗎？看起來大家都玩得不開心耶，好玩嗎？看起來有稍微開心點了，各位，我們今天都玩得很開心，當我們走到你們前面，看著你們近距離跟我們一起唱歌時，我們也能感受到你們的喜悅，然後昨天，我們有稍微出去走走、吃點東西，沿路也遇到很多阿米朋友，這是我們第一次感受到的氛圍，覺得很可愛～所以呢，雖然是第一次見到大家，但想跟大家說我們非常開心，感謝大家來到現場，昨天呢我們也得到MAMA大獎，收到了很多祝福，謝謝大家。」j-hope用中文詠唱了「高～雄～」，並且問粉絲玩得開心嗎？接著表示也許是因為自己心情今天比較好，感覺粉絲心情也特別熱絡，「其實這是很久以來的亞巡，所以巡演開始前我們也是非常期待，昨天也跟朋友們吃了飯，一起出去走走、還一起去海邊，好好地跟粉絲分享了我們的心情，我們每一位都很享受在高雄的日子，我愛你們，LOVE YOU。」柾國發表感言時，先用了中文說「很可愛，高雄阿米」，但因為發音太不標準，大家全都笑成一團，「今天真的非常開心，我今天也吃了非常傳統的料理，那就是滷肉飯，中間加半熟蛋，好吃！然後我昨天也有上傳一支影片，大家都有看嗎？風景非常漂亮，阿米也非常可愛，是我會想要再來的地方，非常期待明天的演唱會，我們會再回來的，愛你們！」RM則問粉絲是不是都瘋了，認為氣氛比第一天好更多，嚇了一跳：「我現在真的完蛋了，因為我來到高雄之後，已經喝了6杯的珍珠奶茶，各位我的臉是不是已經開始腫脹了，高雄真的是非常危險的地方，因為美食非常好吃，粉絲也非常熱情，希望大家都有樂在其中，我愛你（台語）。」Suga：「因為今天大家都非常熱情，搞得我們也非常嗨，有沒有明天也來的朋友，這樣明天氣氛應該會更好吧？那我就當作你們第一次稍微有點怕生囉！今天大家都很沉浸在其中，讓我覺得非常感動。」Jin問現場有沒有前一天也有來的人「你們是不是有另外練習，應援聲好大聲喔！然後剛剛我看到有個角落不知道誰在唱歌，我看下來感覺是跟男朋友一起來的女生朋友，我在她面前故意盯著唱了30秒，然後那個男朋友就是眉頭一皺，就一直看著我，我們會更加努力把這位男朋友也收服成阿米的，謝謝今天的所有人，我們明天見。」最後則是V，他超用心用中文準備了一段話要給粉絲，「想問問大家高雄有沒有真心推薦的好東西，不是一般觀光客會買的，而是你們真的會用的，覺得好用的東西，只要是真的好用，平價、好的我都想知道，哈哈，價格不限，如果有你們心目中必買好物，請推薦給我吧！」但因為發音太不標準，聽起來好像外星文，直到口譯老師幫現場粉絲中譯中，大家才聽懂V究竟想說什麼。