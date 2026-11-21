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▲Sam Lin（如圖）有著金融業背景，被問到近日股市大跌，他透露自己沒買股票，讓眾人相當意外，對此Sam Lin笑說：「我聽過太多故事 。」（圖／榮榮堂商行 提供）

歌手Sam Lin在2015年放棄金融業高薪，選擇來台灣發展，今（21）日舉辦《Turn The Page》Asia Tour亞洲巡演記者會。受訪時談及家庭背景，他透露自己從小在美國矽谷長大，聽了太多故事因此不敢買股票，更透露爸爸與輝達前執行長黃仁勳同年，對於他的桃色風波，Sam Lin說：「我爸應該是很愛我媽！」相信爸爸絕對不會讓媽媽傷心，家人之間的感情也相當緊密。Sam Lin長期定居美國，從小在矽谷長大的他，幾乎跟工程師們一起成長，透露當年蘋果推出iPhone時，還只是國中生，不過Sam Lin直言自己對科技業沒興趣，也不喜歡待在辦公室，比較喜歡做音樂。而談到近期黃仁勳爆出桃色風波，Sam Lin表示爸爸與黃仁勳同年，因此看了特別有感，「我想我爸應該是很愛我媽，不會讓媽媽傷心的。」透露家人之間感情相當緊密，甚至曾與爸爸、媽媽一起彈琴表演，一直以來也都十分支持他。另外，Sam Lin有著金融業背景，被問到近日股市大跌，他透露自己沒買股票，讓眾人相當意外，對此Sam Lin笑說：「我聽過太多故事 。」但也計畫開始投資。除了分享音樂作品，談到到感情現況，Sam Lin大方透露目前單身，因為亞洲巡演正要展開，暫時還沒有心思談戀愛，但也期待未來有機會遇見真愛，希望能組成一個像自己原生家庭一樣，充滿愛與正能量的幸福家庭。今記者會，Sam Lin邀請昔日室友林書緯現身站台，他透露兩人當時一起適應台灣生活，更曾一起租船出海賞鯨、海泳，留下許多美好回憶。不過，兩人雖當了5年的室友，但個性卻截然不同，Sam Lin自認是外向活潑的「E人」，林書緯坦承自己比較像「I人」，透露Sam Lin把他從內向世界拉出來，自己變得活潑許多。Sam Lin個人音樂事業持續進化，近來還參與F✦FOREVER新歌〈放手一搏 Always be My Bro〉的創作，他透露當時好友吳建豪告訴他，阿信希望打造一首氣勢澎湃的演唱會開場歌曲，剛好他在台灣，便直接前往對方家中討論創作，沒想到只花了一個晚上就把歌曲完成。與吳建豪私下交情深厚的他，被問到是否看過對方的老婆？他表示沒見過，彼此大多談論音樂、健身運動等話題。