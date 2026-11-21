我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 造勢晚會湧入超過三萬名熱情鄉親擠爆會場。（圖／翻攝畫面）

▲柯志恩承諾一定能獨立做主改革市政。（圖／翻攝畫面）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（21）日晚間，於捷運鳳山西站旁空地舉辦「贏回高雄大勝利之夜」選前黃金週大型造勢晚會，開場前已有人潮陸續湧現，最後湧入超過三萬名熱情鄉親擠爆會場。柯志恩強調，自己沒有派系包袱、只有對土地的一份情感，承諾一定能獨立做主改革市政，呼籲市民打破沉默螺旋，在11月28日讓善良、公平與正義的聲音再次閃耀高雄。晚會最高潮則由柯志恩走上舞台前緣，向台下三萬多名支持者深深鞠躬致謝，全場「柯志恩凍蒜」呼聲震耳欲聾；最後全場三萬人齊聲高喊「高雄大團結、拒絕新潮流」，並拋出象徵勝利的黃彩帶，讓現場氣氛沸騰到最高點。晚會主舞台緊扣「有志一同、贏回高雄」口號設計，在柯志恩與全體黨籍議員候選人大進場後，眾人依序站上舞台中央的「贏」字位置向台下群眾揮手致意，並由柯志恩壓軸登場。立法院長韓國瑜上台一開口便幽默表示，平時在立法院開會氣氛嚴肅緊張，但一回到高雄看到鄉親的熱情，「整個人像一塊奶油被融化了」。他也金句連發喊出「東南西北中，高雄往前衝」，並指出柯志恩與媽祖同天生日，正是媽祖賜給高雄最好的禮物。韓國瑜以華盛頓與紐約、東京與大阪為例，強調台北是台灣政治中心，高雄則應成為全台最有經濟活力的城市。他指出，高雄擁有海空雙港與蛋黃、蛋白區，面積是三個香港、四個新加坡大，具備成為全台最富裕城市的條件，卻長期被政治與意識形態包圍。他盛讚柯志恩是全立法院英文最好、最重視教育的委員，未來在柯志恩領導下，不僅能為高雄國中小扎根雙語教育、讓孩子走向世界，更能用國、台、英語向全球招商引資，把北漂的年輕人都找回來。韓國瑜也感性喊話，直言「民進黨不是高雄人的爸爸，新潮流也不是台灣人的阿公」，呼籲市民用手上神聖選票改變高雄，並比喻高雄就像「美麗的小鳥起飛需要兩隻翅膀，一隻是柯志恩、一隻是全體議員」。此外，他也特別提及前副市長李四川當年為高雄鋪設六百條馬路、清疏兩千多公里水溝、達成登革熱零病例的貢獻，強調今年只有高雄人能「投兩個市長」，呼籲市民「高雄投給柯志恩，新北搶救李四川」，全力動員雙城齊贏。壓軸演說的柯志恩感性回顧，八年前她與蔣萬安在鳳山見證奇蹟，今年9月19日首場造勢也在鳳山出發；距離投票僅剩七天，她始終銘記韓國瑜提醒的「苦民所苦、莫忘世上苦人多」。柯志恩指出，高雄雖有演唱會經濟與高科技題材，但紅利並未真正落入基層口袋，且從小跨越屏東高屏橋來高雄求學的她，對這片土地有深厚情感。柯志恩也特別提及，鳳山是一座擁有曹公治水精神的文化古城，民進黨立委林岱樺的父親林三郎，也曾是鳳山市長，秉持過去民進黨標榜的「清廉勤政愛鄉土」精神解決治水與垃圾問題。柯志恩強調，民進黨在南台灣長期執政，但帶來的結果卻是光電板種到山邊、海邊甚至水庫，她霸氣承諾：「只要有機會照顧高雄，會把水庫光電板一個一個拆掉，讓高雄人不要喝光電水。」另針對行政院長卓榮泰今日赴旗山替對手助講，柯志恩痛批，民進黨普發現金就稱經濟紅利全民共享、國民黨普發現金卻被抹黑成窮台。柯志恩表示，高雄市政是一棒接一棒，她感謝過去的市長，但高雄是民主聖地，民主精神就是唯有政黨輪替，才能讓長期存在的高雄山林被破壞、原縣區資源不夠、年輕人北漂、長輩需要照顧、孩子需要國際競爭力等問題，一一被重視解決。柯志恩競選總部主委、前立法院長王金平助講時則強調，高雄不需要被悲情綁架，柯志恩上任後不僅會重視品德教育、培養高科技與雙語人才，更會針對大樹和山光電案與美濃大峽谷等環境破壞進行補救。面對南部逐漸成形的「南方大矽谷」，王金平提醒水電是產業命脈，日本、美國都已恢復核電，呼籲市民11月28日不僅要力拚市長、議員與里長「全壘打」，更要踴躍領取「恢復核能發電公投」選票並投下同意票。鳳山出生的「鳳山女兒」、資深媒體人陳鳳馨也為了柯志恩破例返鄉站台，她坦言自己向來不替人站台、只說真話，但想到高雄選情緊繃，反覆確認柯志恩是個「優秀、正直、認真」的人後決定站出來。她直言高雄不能只有表面絢爛、一下雨就出現天坑，不下雨就出現美濃大峽谷，她強調柯志恩一定能成為最棒的女市長。特別從桃園南下站台助講的國民黨立委牛煦庭，則盛讚柯志恩過去「繞著地球跑」，現在則是「繞著高雄跑」，在高雄淹水時走入基層勘災，獲得高雄鄉親認同。牛煦庭強調，高雄擁有海空雙港與深厚產業基礎，值得一個知性、理性且有質感的市政團隊。他指出，教育專家出身的柯志恩承諾上任後將成立「反霸凌辦公室」守護高雄孩子；並設立「高高平等辦公室」促進原高雄縣與原高雄市的區域均衡發展。