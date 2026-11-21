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▲王嫚萱（如圖）在IG限動上宣布女兒出生了，只見她手上抱著2個女兒，對著鏡頭露出微笑，產後狀態看起來非常好。（圖／王嫚萱IG@o_vannesa_o）

女星王嫚萱（舊名：湘瑩）去年宣布和大7歲的圈外男友「王先生」結婚，婚後積極拚生子，今年5月底她宣布懷上雙胞胎。今（21）日王嫚萱在IG限動上宣布順利產下女兒，曬出母女合照表示：「已經平安登入地球囉！」王嫚萱先前透露老公已經快50歲，對於生小孩來說兩人都是高齡，但仍希望能有自己的小孩，因此婚後夫妻倆積極「做人」。今年5月王嫚萱宣布懷上雙胞胎，開心直呼：「我要當媽媽了！」坦言沒有想過自己如此幸運，一次收到雙份禮物，讓她獲得雙倍幸福，也雙倍期待。今日王嫚萱在IG限動上宣布女兒出生了，只見她手上抱著2個女兒，對著鏡頭露出微笑，產後狀態看起來非常好。王嫚萱開心向大家報平安，表示：「嘻嘻哈哈已經平安登入地球囉！超級小，超級可愛，媽媽超級愛。」難掩首度升格當媽的喜悅。事實上，43歲的王嫚萱已屬高齡產婦，先前她透露孕前期不穩定、時常出血，因此更加小心翼翼地保護著女兒，王嫚萱曾感性告白：「謝謝這2位溫柔的小房客，沒有讓我有任何孕吐的不舒服。聽說孕婦都會嗜睡，但目前為止在我身上還沒看到。每天精神很好、胃口很好，心情也一直很好～」而她也承諾會與老公一起牽著她們的手，好好看看這個世界。