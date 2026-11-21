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▲BABYMONSTER為台北粉絲帶來了精彩的演出。（圖／讀者提供）

▲因為粉絲年紀較小，主辦特別在小巨蛋場外設置家長等候區。（圖／讀者提供）

YG娛樂女團BABYMONSTER再度攻進台北小巨蛋，今（21）、明兩晚舉辦「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN TAIPEI」，兩天共吸引2.2萬名MONSTIEZ到場朝聖。因為粉絲年齡較小，場外也出現「家長等候區」奇景，讓陪同孩子看演唱會的家長有地方休息。BABYMONSTER此次以黑色系造型登台，手持麥克風演唱〈WE GO UP〉揭開台北站序幕，強勁舞台氣勢搭配全員LIVE實力，瞬間點燃小巨蛋氣氛；接續帶來〈춤 (CHOOM)〉、〈BATTER UP〉、〈DRIP〉等代表作，也演唱了〈MOON〉、〈I LIKE IT〉、〈LOCKED IN〉，其中粉絲熟悉的〈Really Like You〉、〈SUGAR HONEY ICE TEA〉等歌曲當然也是沒放過，可鹽可甜的風格讓粉絲全都沉浸在其中。這次巡演最大的亮點之一，就是成員們各自的SOLO舞台，RORA演唱〈Havana〉，ASA帶來〈Temple〉，PHARITA則選唱妮琪米娜〈Super Bass〉，CHIQUITA則用紅色火辣造型演唱〈Buttons〉、〈Worth It〉組曲，RUKA帶來節奏強烈的〈RATATA〉，AHYEON則用〈Problem〉展現驚人唱功。除了舞台表現，成員們與台北粉絲互動也超有誠意，她們全程不靠翻譯，直接以英文與MONSTIEZ交流，AHYEON更不時展現中文實力，其他成員也努力用中文向粉絲打招呼。RUKA喊出「你好我是RUKA，MONSTIEZ！」PHARITA詢問「MONSTIEZ想我們了嗎？」AHYEON則甜喊「好久沒見，大家想我了嗎？我特別特別想你們了！」ASA也用中文問候台北粉絲，RORA則開心表示「好久不見！我們來了，太好了！一起玩吧！」讓本次台北演唱會畫下了漂亮的第一筆。