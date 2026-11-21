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▲日本東京都新宿區的JR四谷站自10月初引進2隻「除草山羊」進駐，原本預計展開為期3個月的環境維護任務，不料牠們的食量驚人、工作效率遠超預期，短短約1個半月就把周邊雜草啃得一乾二淨。（圖／翻攝自日本新聞網的YouTube）

日本東京都新宿區的JR四谷站自10月初引進2隻「除草山羊」進駐，原本預計展開為期3個月的環境維護任務，不料牠們的食量驚人、工作效率遠超預期，短短約1個半月就把周邊雜草啃得一乾二淨。由於現場已呈現「寸草不生」的狀態，這兩位超稱職的毛茸茸員工預計將提前「光榮退休」。根據日媒《朝日新聞》報導，JR四谷站的鐵道沿著江戶城外護城河填土區行駛，站體建於軌道上方，連接馬路與車站的大廳則呈現橋梁造型，橋下便是這片原本雜草叢生的空地。JR東日本上野事業本部表示，為了以環保方式進行除草，公司向區公所報備後，於10月9日正式引進2歲母山羊「Pokke」與1歲公山羊「Nagi」，展開為期3個月的期間限定「四谷生活」。這對在繁華都心上班的除草山羊迅速在社群媒體上爆紅，網友更替牠們取了「四谷山羊」的可愛暱稱，紛紛大讚「太可愛了」、「每天通勤看到都被療癒」。然而，這項計畫隨後出現了「意料之外」的發展。負責人透露，Pokke和Nagi啃食雜草的速度遠遠超出園方估算，近期這片廣達900平方公尺的土地已經達到「幾乎沒有綠意」的驚人成果。雖然目前工作人員改以提供牧草作為牠們的飼料，但既然天然雜草已清除完畢，也就意味著「任務圓滿達成」，2隻山羊決定將原定12月底的任期大幅提前，預計近日就會結束勤務、進入休假模式。JR東日本也預告，第二波「除草山羊」計畫預計將於2027年3月至5月再度登場，不過屆時是否仍由Pokke與Nagi回鍋執勤目前尚未確定，負責人補充，「實際進駐時間也可能會視雜草生長狀況而有所微調」。至於Pokke與Nagi的「最後上班日」，官方表示目前尚無法公布確切日期。這批在東京都心掀起話題的第一代「除草山羊」即將暫別舞台，還沒親眼目睹牠們萌樣的民眾，恐怕得把握最後機會盡快前往四谷站一睹風采。