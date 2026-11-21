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▲阿布絲（左）今晚驚喜與范逸臣（右）演唱改編版的〈無樂不作〉，身為小粉絲的她坦言：「其實我一直處在很不自在的狀態！」（圖／記者陳明安攝影）

2026《唱 我們的歌》金曲再現「我的電影K歌時代」演唱會今晚（21日）在 Legacy TERA 登場，集結范逸臣、乱彈阿翔、法蘭Fran、王彙筑、阿布絲五位實力派唱將，並一同合唱〈永遠不回頭〉掀起全場高潮。阿布絲首度與范逸臣、乱彈阿翔等前輩同台，讓她一度緊張到狂吃螺絲，笑說：「抱歉我突然嘴軟！在前輩面前突然不敢講話了。」一連串幽默對話笑翻全場。演唱會一口氣狂飆超過 20 首跨世代電影神曲，范逸臣、乱彈阿翔、法蘭Fran、王彙筑、阿布絲五人更一起合唱〈永遠不回頭〉，讓全場聽了雞皮疙瘩掉滿地。身為新生代歌手的阿布絲，在介紹范逸臣時笑說：「站在前輩旁邊已經腿軟，實在太有壓力了！」緊張到卡詞的她， 搞笑直呼：「在翔哥前輩面前真的是不敢講話了，今天重量級的歌手們通通都出來了！」阿布絲今晚驚喜與范逸臣演唱歌曲〈無樂不作〉，她事後坦言：「其實我一直處在很不自在的狀態，平常表演我滿自信的，但今天眾星雲集，旁邊又是很資深的前輩，就像從電影走出來一樣！」她還套用國片《海角七號》中的經典台詞說：「很期待他跟我說『留下來，還是跟我走』，我就是小粉絲！」重新改編代表作〈無樂不作〉，范逸臣表示終於透過這個計畫完成新作品、一起在舞台上唱出來了，「我覺得非常不容易，能做出新版本是很難得的機會，也不知道下次什麼時候還會再一起演這首歌，大家都有錄起來嗎？聽不夠也可以去各大平台聽這個新版本！」而阿布絲則透露2008年她才8歲，如今能跟很欣賞的演員、歌手同台，連自己都「嚇到」。有趣的是，由范逸臣、乱彈阿翔、法蘭Fran、王彙筑及阿布絲共組的限定組合，今晚在演唱〈永遠不回頭〉之前，法蘭表示：「我以為是要先大合照欸！」讓范逸臣笑說：「有這麼多流程？怎麼rundown都沒寫?」甚至還有人搶先爆雷曲目，一連串意外插曲讓全場哈哈大笑。