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▲ 陳其邁以內門總鋪師為喻，強調代代傳承的重要，並拜託這次「一次就選對人」，讓高雄人繼續走路都有風。（圖／翻攝畫面）

▲ 許多年輕支持者帶著自製應援小物，展現山城鄉親的創意與熱情。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆今（21）日在旗山公共體育場舉辦大旗美團結應援大會，繼鳳山、岡山後，完成「九宮格戰術」最後一場區域大型造勢。行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、立法院民進黨團總召蔡其昌、高雄立委及多位市議員、議員候選人齊聚，與地方後援會、農會幹部共同展現中央與地方大團結的氣勢，號召在外打拚的高雄子弟11月28日返鄉投票。延續「快樂、希望」的選戰風格，活動由新住民舞蹈團體與原住民TAKAO青年樂舞團熱鬧開場，接著由台灣民謠大師陳明章與福爾摩沙淡水走唱團、美濃客家歌手陳俊名接力開唱，展現高雄多元包容的城市風貌。卓榮泰肯定賴瑞隆歷經幕僚、市府、國會三個十年，「磨出了十八般武藝」，既熟悉市政，也懂得為高雄爭取資源。他承諾，賴瑞隆針對高雄爭取的建設，中央將全力支持。蔡其昌說，從謝長廷、陳菊到陳其邁，歷任市長一棒接一棒，改變高雄的命運。他肯定賴瑞隆正向談政見、講願景，呼籲支持賴瑞隆，讓高雄繼續勝利。陳其邁以內門總鋪師為喻，強調代代傳承的重要，並拜託這次「一次就選對人」，讓高雄人繼續走路都有風。隨後，他送上旗山香蕉、美濃147米等在地農產，象徵「放心交給賴瑞隆」、「一世情」。此外，立委邱議瑩、邱志偉、李柏毅、林岱樺、李昆澤、黃捷、許智傑、伍麗華也輪番上台助講。賴瑞隆表示，過去在市府服務十年，從其舉辦世運主場館第一場五萬人演唱會，到如今國際天團BTS高雄開唱，見證城市走向國際。2012年，他更在美濃舉辦超過兩萬人參與的音樂盛會，寫下縣市合併後，流行音樂盛會走出市中心、打破城鄉藩籬的重要里程碑。他感性回憶，當年許多父母牽著孩子來聽歌，如今那些孩子已經長大，如果那場音樂會成為他們追夢的動力，所有的努力就都值得。談及未來，賴瑞隆指出將推動台86線延伸、高133線道路重建及六龜聯外交通改善、推進捷運紅線延伸、紫線；擴大冷鏈物流及「高雄首選」品牌，協助農產賣向全世界。身為客家女婿的他也將發展客庄及原鄉經濟。同時強化旗山醫院醫療資源，將敬老卡更名爲「至尊卡」，點數提升至每年1萬5千點、生育補助增加至5萬元，讓山城長輩安心、年輕世代有希望，所有高雄人都能幸福快樂。賴瑞隆強調，高雄一路走來，每一次被稱為奇蹟的改變，都是市民靠雙手打拚出來的。他懇請鄉親把握最後一週，全力拉票、催票、固票，也提醒在外地的高雄子弟返鄉投票。11月28日，市長支持5號賴瑞隆，議員支持民進黨候選人，投給自己想要的生活。他並喊話「一棒接一棒，代代有希望；團結向前行，高雄一定贏！」活動現場，來賓介紹字卡以迷因梗圖呈現，為現場增添驚喜。許多年輕支持者帶著自製應援小物，展現山城鄉親的創意與熱情。競總預告，11月27日將舉辦選前之夜，活動資訊將於官方社群公布，邀請市民朋友到場相挺，共同見證選戰最後階段的重要時刻，攜手開創城市的未來。