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▲屏東市長周佳琪今(21)日晚間在慈鳳宮前永福路舉辦「琪心相挺・百業團結大會」。（圖／翻攝畫面）

屏東市長周佳琪今(21)日晚間在慈鳳宮前永福路舉辦「琪心相挺・百業團結大會」。國民黨主席鄭麗文、屏東縣長候選人蘇清泉、台灣民眾黨指定中央委員林富男及多位地方民意代表、候選人出席。距離11月28日投票僅剩一週，周佳琪除回顧四年施政成果，也提出未來城市發展七大願景，其中新增「青年更活力」政策，希望從文化、創業與公共參與著手，為屏東青年創造更多發展機會。國民黨主席鄭麗文率先上台致詞表示，周佳琪經得起選民的考驗，認真、用心、建設屏東市、照顧市民，四年後屏東市民更有尊嚴、更加光榮、更加幸福、更加快樂，值得再讓她連任。周佳琪表示，屏東正面臨產業轉型的重要階段。地方政府除了改善道路、排水及公共設施，更應思考如何讓年輕人願意回鄉、留在屏東工作與生活。在七大施政願景中，青年政策列為第七項, 規劃舉辦「青年音樂生活節」，結合街舞、DJ及獨立樂團演出，善用公園與公共場域，提供青年展現才華的空間，也讓地方藝文活動更貼近年輕世代。針對青年創業，周佳琪提出串聯文創市集、餐車及在地特色品牌，提供初次創業者擺攤及測試市場的機會。另一項受到關注的是「青年城市提案」計畫。周佳琪主張提供小額實踐補助，鼓勵年輕人參與舊城街區、公園及公共空間改造。她也提出將光影藝術、城市走讀、潮流運動及AI短影音創作導入地方文化活動，讓青年運用數位工具記錄屏東街區、人文及生活特色，並與觀光行銷結合。除了青年政策，周佳琪也提出交通優化、生活便利、環境改善、社會福利、產業發展與智慧治理等六個面向，包括爭取台鐵、高鐵、捷運共構，增設公共運動場域，改善千禧公園水岸環境，以及推動商圈活化與市政服務數位化。談及過去四年施政，周佳琪列舉完成12所學校通學步道、修復71座橋梁、汰換8,500盞傳統路燈、增設1,000盞智慧LED路燈，以及排水溝渠疏通、公園設施更新等成果。她強調，市政建設不應只追求大型工程，更要解決民眾日常生活中的問題。周佳琪也重申「服務不分黨派、建設不分顏色、市民就是老闆」，表示市政仍應以市民生活需求為優先。