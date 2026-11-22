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▲中華隊以4：2擊敗波多黎各，拿下本屆世界身障棒球賽首勝，也終止跨屆5連敗，盧明儀（圖）敲出致勝安打。（圖／身障棒協提供）

2026年第6屆世界身體障害者野球大賽21日在日本福岡北九州市民球場開戰，中華隊首戰以2：9不敵地主日本，隨即重整旗鼓，由先發投手全文彥4局完投、飆出6次三振，終場4：2擊敗波多黎各，拿下本屆首勝，也終止跨屆5連敗。本屆賽事共有中華隊、日本、美國、波多黎各及韓國等5隊參賽，採單循環賽制，兩天共進行10場比賽。開幕活動也邀請前大聯盟球星、現任日本國家隊總教練井口資仁出席。中華隊首戰面對地主日本，由吳健維掛帥先發。他首局控球不穩，在滿壘危機下遭宮下拓也敲安失掉2分；中華隊隨即於1局下反擊，第四棒許修賢擊出二壘安打，一棒送回2名跑者，將比分扳成2：2。日本第2局起積極調動投手，成功封鎖中華隊打線；中華隊投手群整場則送出多達7次四死球，第3局一口氣失掉5分，最終以2：9吞下首敗。儘管比分落後，場邊仍不斷傳出響亮加油聲，應援主力正是先發三壘手郭耀宗的家人，包括太太、3名女兒及2名女婿，聲量大到連現場日本媒體都不時回頭查看。65歲的郭耀宗是本屆年紀最大的參賽選手。他17歲時在工廠意外受傷，失去右手大拇指，食指也萎縮；經過多年治療，他接受自體移植手術，將左腳腳趾接至手部，才逐漸恢復部分功能。郭耀宗坦言，受傷初期曾因外界眼光感到敏感與自卑，直到婚後多年才慢慢釋懷。過去從事壘球運動的他，8年前開始接觸軟式棒球，經過教練推薦及選拔，首度穿上國家隊戰袍。「能跟年輕人一起打球，我真的很高興，也很榮幸代表國家比賽。」郭耀宗表示，集訓期間看見許多面對更大身體限制的隊友仍努力打球，讓他由衷佩服。小女兒郭于綿則說，父親即使手部受傷，生活中仍能使用美工刀、搬運重物，「我從來不會在同學面前掩飾，因為我覺得爸爸很厲害，也很驕傲。」大女兒郭禹莃也表示，父親從小工廠一路成立公司，對家庭的照顧從未缺席，「他教會我們什麼叫堅持。」中華隊第2戰對波多黎各因雨延後超過1小時，先發投手全文彥登板後火力全開，開賽連續送出3次三振，全場被敲6支安打、失掉2分，另飆出6次三振，以4局完投幫助球隊守住勝利。總教練楊騏嘉表示，由於賽事時間限制為90分鐘，原本只要投手出現狀況便會立即換人，但全文彥每次都能自行化解危機，因此決定讓他投完全場。這不僅是中華隊本屆首勝，也是楊騏嘉接掌兵符後的國際賽首勝。全文彥首日兩場比賽合計投出97球，賽後卻沒有喊累。太太帶著兩人僅5個月大的女兒「小布妮」到場助陣，讓他笑稱女兒可能就是自己的幸運星。中華隊攻守兩端也有關鍵貢獻，許修賢第3局在一、三壘有人時，美技接殺界外飛球，替全文彥化解危機；第2局敲出致勝打點的盧明儀則獲選大會英雄訪問，他興奮表示：「現在心情非常爽，但大家都表現得很好，每個人都是MVP。」首日賽程結束，日本以2勝領先；中華隊、美國及波多黎各同為1勝1敗，韓國吞下2敗。中華隊22日將於台灣時間上午9時45分迎戰美國，下午1時15分再戰韓國。