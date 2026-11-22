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為備戰2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（WBSC Premier12 Qualifier），捷克國家隊昨（21）日在新莊棒球場與中華職棒台鋼雄鷹進行熱身賽，共湧入5088人入場觀賽，雙方最終以5：5握手言和。前役最大亮點是雄鷹測試投手阿部翔太，先發3局無失分，不僅未被敲安，還飆出7次三振，讓現場球迷見識到昔日日本職棒（NPB）歐力士猛牛主力牛棚的身手。捷克隊與雄鷹今（22）日將進行第二場熱身賽，雄鷹預計推出測試投手齋藤伸治先發。捷克隊昨日與雄鷹展開首場熱身賽，雄鷹測試洋投阿部翔太開局就給捷克隊震撼教育，不僅演出3上3下，還送出連續3次三振。阿部翔太最終先發3局，面對9名打者未被敲出安打，送出7次三振，用球數僅33球，其中26顆為好球，好球率高達7成8，表現令人驚艷。阿部翔太是雄鷹3位日籍測試投手中，資歷最顯赫的一位，生涯在日職一軍留下出賽143場，拿下4勝6敗、47次中繼成功、4次救援成功，生涯防禦率2.68，其中在2022年繳出防禦率0.61的鬼神成績。阿部翔太退場後，由第二任測試左投福島章太接替，但控球狀態不佳，僅中繼1.2局就失掉3分。雄鷹在7局上一度靠著黃秉揚的全壘打超前戰局，但7局下雄鷹又被逆轉落後1分；8局上曾昱磬擊出高飛犧牲打扳平比數，雙方最終以5：5握手言和。捷克隊今日將與雄鷹進行第二場熱身賽，雄鷹預計推出第三位測試投手齋藤伸治先發。齋藤伸治過去曾以育成選手身分效力日職火腿隊，但未獲支配下機會，僅在二軍留下出賽紀錄。2025年轉戰四國獨立聯盟高知鬥犬隊，今年出賽21場，拿下11勝4敗、防禦率3.93，奪下聯盟勝投王，95次三振排名三振榜第5名。