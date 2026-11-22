「CC同人創作祭」11月21日至22日在台北松山文創園區5號倉庫登場，今（22）日迎來最後一天，現場集結原創漫畫、動漫遊戲二次創作、手作周邊等各式同人作品，還有 Cosplay、創作者交流及限定企劃。活動從上午10時30分開放入場，單日門票200元，現場也能直接購票。《NOWNEWS今日新聞》整理活動時間、參展攤位、票價及交通資訊，讓動漫迷把握週末最後機會逛展。
CC同人創作祭今最後一天！原創漫畫、遊戲二創一次逛
本次活動由CC籌備小組主辦、台灣虎之穴協力，主打原創與二次創作交流，讓漫畫家、插畫家及各類創作者直接與粉絲面對面互動。不同於以大型遊戲廠商、動畫代理商為主的商業動漫展，CC同人創作祭將焦點放在創作者本身，從漫畫同人誌、角色插畫到各式手作商品，都能在現場挖掘不同風格的作品。
本次活動最大特色之一，就是集結不同動漫、遊戲作品的同人社團。根據11月22日官方攤位名單，參展內容包括《蔚藍檔案》、《活俠傳》、《東方Project》等作品的二次創作，也有原創故事、插畫及特殊手作商品。官方也將 Cosplay 列為活動內容之一，並提供更衣區及寄物服務。對喜歡角色扮演的動漫迷來說，不只能購買同人商品，也能趁機與其他同好交流。
CC同人創作祭門票200元！現場購票、入場時間一次看
想要趁最後一天入場的民眾要注意，CC同人創作祭採購票入場制，單日門票200元，雙日票350元。根據官方售票公告，現場售票時間為上午10時至下午3時30分，一般民眾則從上午10時30分開始進場，活動於下午4時結束。
現場另設一般區與成人區，成人區限年滿18歲者進入，入場驗票時會核對身分證件並配戴對應手環，因此有意參觀成人區的民眾務必攜帶證件。此外，6歲以下（含6歲）兒童可免費入場，但必須由購票的家長或法定監護人全程陪同。
主辦單位也提醒，現場自上午9時30分開始整理排隊隊伍，禁止夜排；若人潮過多，將視情況實施入場管制。民眾可搭乘台北捷運至國父紀念館站，從5號出口步行約5分鐘抵達松山文創園區。
🟡 CC同人創作祭2026活動資訊
📌 日期： 2026年11月21日（六）至11月22日（日）
📌 時間： 上午10時30分至下午4時
📌 地點： 台北松山文創園區5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
📌 票價： 單日200元
📌 現場售票： 上午10時至下午3時30分
📌 交通方式： 捷運國父紀念館站5號出口，步行約5分鐘
📌 活動官網： CC同人創作祭
📌 11月22日攤位名單： 官方完整攤位表及配置圖
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本次活動由CC籌備小組主辦、台灣虎之穴協力，主打原創與二次創作交流，讓漫畫家、插畫家及各類創作者直接與粉絲面對面互動。不同於以大型遊戲廠商、動畫代理商為主的商業動漫展，CC同人創作祭將焦點放在創作者本身，從漫畫同人誌、角色插畫到各式手作商品，都能在現場挖掘不同風格的作品。
本次活動最大特色之一，就是集結不同動漫、遊戲作品的同人社團。根據11月22日官方攤位名單，參展內容包括《蔚藍檔案》、《活俠傳》、《東方Project》等作品的二次創作，也有原創故事、插畫及特殊手作商品。官方也將 Cosplay 列為活動內容之一，並提供更衣區及寄物服務。對喜歡角色扮演的動漫迷來說，不只能購買同人商品，也能趁機與其他同好交流。
想要趁最後一天入場的民眾要注意，CC同人創作祭採購票入場制，單日門票200元，雙日票350元。根據官方售票公告，現場售票時間為上午10時至下午3時30分，一般民眾則從上午10時30分開始進場，活動於下午4時結束。
現場另設一般區與成人區，成人區限年滿18歲者進入，入場驗票時會核對身分證件並配戴對應手環，因此有意參觀成人區的民眾務必攜帶證件。此外，6歲以下（含6歲）兒童可免費入場，但必須由購票的家長或法定監護人全程陪同。
主辦單位也提醒，現場自上午9時30分開始整理排隊隊伍，禁止夜排；若人潮過多，將視情況實施入場管制。民眾可搭乘台北捷運至國父紀念館站，從5號出口步行約5分鐘抵達松山文創園區。
📌 日期： 2026年11月21日（六）至11月22日（日）
📌 時間： 上午10時30分至下午4時
📌 地點： 台北松山文創園區5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）
📌 票價： 單日200元
📌 現場售票： 上午10時至下午3時30分
📌 交通方式： 捷運國父紀念館站5號出口，步行約5分鐘
📌 活動官網： CC同人創作祭
📌 11月22日攤位名單： 官方完整攤位表及配置圖