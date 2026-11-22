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標普500連跌7天 科技股從高點重挫近25%

輝達財報亮眼也沒用 Anthropic上市首日漲17%後急跌

▲AI新創公司Anthropic於19日正式登陸那斯達克（Nasdaq），以股票代號「ANT」掛牌交易。（圖／美聯社／達志影像）

黑色星期五登場 1.83億美國人準備搶購

美國消費力仍有韌性 沃爾瑪、Target看好購物旺季

油價仍比去年高 物價壓力恐影響年底消費

下週關注通膨、GDP與科技財報 感恩節縮短交易週

美股近期賣壓持續擴大，人工智慧（AI）投資熱潮面臨信心危機，即使AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布亮眼財報、AI新創公司Anthropic風光上市，仍難以挽回市場頹勢。標普500指數與道瓊工業指數週五（20日）雙雙確認進入修正區間，其中標普500指數已較10月歷史高點下跌11.6%，科技類股更重挫近25%。隨著美國感恩節及「黑色星期五」購物旺季即將登場，投資人將把目光轉向消費者支出，觀察美國經濟基本面能否成為支撐股市的新動力。根據《路透社》報導，美股近期受到科技股及AI概念股大幅回檔拖累，市場對AI投資前景的疑慮持續升溫。標普500指數已較10月6日創下的歷史高點下跌11.6%，正式進入從高點回落至少10%的修正區間；同期科技類股跌幅更高達24.7%。標普500指數也已連續7個交易日收黑，創下2020年2月以來最長連跌紀錄。此外，標普500指數本週跌破200日移動平均線，為今年4月以來首見。由於200日均線是市場觀察長期趨勢的重要技術指標，跌破這條支撐線，也讓投資人對後續走勢更加警戒。儘管2026年只剩下約一個多月，標普500指數今年以來的累計漲幅已縮小至約1%，顯示先前推動美股上漲的動能明顯減弱。市場近期最受關注的兩項科技業重大消息，分別是輝達公布季度財報，以及Claude聊天機器人開發商Anthropic正式掛牌上市。然而，這兩項原本被寄予厚望的利多消息，都未能有效提振美股。Anthropic上市首日股價一度大幅上漲，最終週四收盤上漲17%，但同一天美股主要指數仍全面下跌。到了週五，Anthropic股價更回落9%，顯示市場對AI企業估值及未來獲利能力仍抱持疑慮。輝達雖然繳出穩健的季度財報，同樣無法阻止科技股持續遭到拋售。市場擔心，AI企業為了興建資料中心、採購晶片及擴充運算基礎設施，投入的龐大資金未必能在短期內帶來足夠回報。此外，AI產業面臨的融資需求、政治阻力，以及近期接連發生的科技系統故障，也進一步削弱投資人信心。Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問暨市場策略師諾爾特（Paul Nolte）指出，市場與投資人如今正以更多質疑的眼光看待科技產業。在AI題材難以支撐股市的情況下，投資人下週將把焦點轉向美國消費者的購買力。隨著感恩節假期到來，黑色星期五（Black Friday）將正式揭開年底購物旺季序幕，各大零售商預計推出大量折扣，吸引消費者購買節慶商品。由於民間消費支出約占美國經濟活動的三分之二，消費者是否願意持續花錢，對整體經濟及企業獲利具有重要影響。根據美國全國零售聯合會（NRF）最新調查，預計今年感恩節至「網購星期一」（Cyber Monday）的5天購物期間，將有約1億8270萬名消費者參與購物。雖然略低於去年的1億8690萬人，但仍處於近年相對高水準，其中黑色星期五預計是最受歡迎的購物日。牛津經濟研究院（Oxford Economics）預估，今年11月至12月的美國假期零售銷售額將成長4.2%，扣除通膨因素後，實質銷售量預計增加2.2%。這項預測涵蓋一般零售消費，但不包括汽車、汽油，以及酒吧和餐廳支出。儘管美股近期大幅下跌，美國消費市場目前仍展現一定韌性。本週公布的政府數據顯示，美國10月零售銷售額溫和成長，其中核心零售銷售指標的增幅更優於市場預期。大型零售商沃爾瑪（Walmart）及塔吉特百貨（Target）本週公布季度財報時，也對年底購物旺季提出相對正面的看法或展望。Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）指出，如果美國消費者持續展現強勁購買力，將有助於帶動整體經濟成長。他認為，消費支出增加能進一步推升企業營收及獲利，讓投資市場不再只能依賴AI題材，而是由其他產業提供新的成長動能。諾爾特也表示，目前美國消費者的財務狀況整體仍算健康，希望這股趨勢能持續到年底。不過，市場仍須留意股市下跌可能帶來的財富效果。當投資人因股票資產縮水而感到財務壓力，可能降低購買節慶禮物及非必要商品的意願。即使零售銷售數據表現穩健，通膨仍是美國消費者面臨的主要挑戰。Cetera Financial Group投資長高德曼（Gene Goldman）表示，他擔心汽油、能源及食品價格上漲，正在侵蝕家庭的消費能力。根據美國汽車協會（AAA）數據，截至週五，全美普通汽油平均價格為每加侖3.69美元。雖然已低於一個月前約4.28美元的水準，但仍明顯高於去年同期的3.10美元。高德曼指出，接下來他將特別觀察消費者選擇實體商店或網路購物的比例，以及支出主要集中在生活必需品，還是非必要的消費性商品。這些變化將有助於判斷，美國家庭是否因物價壓力而調整消費習慣。他強調，如果美國經濟表現優於預期，企業獲利就有機會增加，而獲利成長將是推動股價上漲的重要因素。除了黑色星期五購物表現，下週投資人也將密切關注美國通膨數據、消費者信心指標，以及第3季國內生產毛額（GDP）更新數據。企業財報方面，戴爾科技（Dell Technologies）與半導體業者亞德諾（Analog Devices）預計公布最新業績，可能進一步影響市場對科技股及AI產業的評價。由於下週適逢美國感恩節假期，美股交易日程將縮短，市場也將觀察假期前後的資金流向與波動情況。Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）指出，從基本面來看，美股仍有不少值得正面看待的因素。不過，他也提醒，在市場情緒如此激烈的情況下，要準確判斷股市何時觸底並不容易。