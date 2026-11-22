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59歲藝人屈中恆日前繼《女人花》林煒被封「上古許光漢」後，被網友翻出舊照說超像韓國饒舌歌手朴載範（Jay Park），而封他為「上古朴載範」，直接引爆全網討論。而他的妻子Vicky也在近日與屈中恆一起拍影片，並曬出他和朴載范的對比圖，笑瘋喊：「只是髮型不一樣。」Vicky近日在社群與屈中恆合體拍影片，談到近日他被封為「上古朴載範」的事情，直言兩人只是髮型不一樣，「朴載范他的頭髮比較短嘛，因為他是嘻哈歌手嘛。」還翻出網友們的留言說要跨海告屈中恆，讓屈中恆超驚訝，Vicky則笑說：「你可能有連帶責任。」Vicky也繼續翻其他網友留言，其中有網友提到屈中恆過往曾擔任韓劇《天國的階梯》男主角車誠俊（權相佑 飾）的配音，笑說：「我每次都想到他用這個臉叫（韓）靜書（崔智友 飾）。」屈中恆也超配合的開始學劇中台詞大喊：「靜書、靜書、韓靜書。」直接讓大家笑翻。除此之外，還有人雖然認同屈中恆年輕像朴載范，但直言現在已不像，開玩笑說：「還好夢醒時分，現在已經不像了。」甚至有人笑說Vicky是嫁給朴載范，引發爆笑。不過最後Vicky也不忘大讚老公，透露他年輕時真的有八塊腹肌，「只是現在中年了，變成全家福了。」還狂叫老公露手臂，夫妻倆互動讓大家都笑翻。