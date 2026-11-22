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今晨新竹關西6.7度！明晨竹苗可能跌破10度

▲今、明東北季風減弱，各地氣溫逐漸回暖，但早晚溫差仍大，竹苗地區需注意10度以下低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周二鋒面+東北季風變天！投票日天氣曝光：西半部轉晴

▲下周二（24日）至下周四（26日）另一鋒面及東北季風影響，至於下周六（28日）2026九合一大選投票日天氣，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（22）日小雪節氣到來，受到東北季風與輻射冷卻影響，今晨最低溫出現在新竹關西鎮6.7度，根據氣象專家吳德榮表示，今、明（22、23日）東北季風減弱，但明晨竹苗仍有10度以下低溫；到了下周二（24日）至下周四（26日）將有鋒面與東北季風影響，屆時北部、東半部變天轉雨，至於下周六（28日）2026九合一大選投票日天氣，將有乾空氣南下，西半部晴朗穩定，僅東半部偶有局部短暫雨可能。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今晨各地晴朗，截至4：52縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮6.7度，苗栗頭屋鄉8.1度，新北石碇區10.1度；各地區平地最低氣溫約在10至13度。吳德榮指出，這波冷空氣、台北測站最低溫僅降至15.9度，不符合「大陸冷氣團」標準（≦14度），仍屬「東北季風」等級；首波「大陸冷氣團」還得再等等。此外，今、明（22、23日）兩天、「東北季風」逐日減弱，各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，入夜仍有「輻射冷卻」作用、氣溫偏低，日夜溫差大；明晨竹苗仍有10度以下低溫，應注意。今日各地區氣溫如下：北部10至24度、中部11至28度、南部13至29度、東部12至25度。針對一周天氣部分，吳德榮分析，下周二（24日）至下周四（26日）另一鋒面及東北季風影響，其強度比前波稍弱，仍帶來明顯的天氣變化，北部、東半部轉有局部雨，下周二、三氣溫下降，下周四漸回升。到了下周五（27日）將有另一小股東北風，迎風面偶局部短暫雨。至於2026九合一大選投票日天氣，下周六（28日）乾空氣南下，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。