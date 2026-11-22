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黃金單週暴跌近10% 白銀重挫逾15%

金銀進入超賣區間 分析師：跌勢可能接近尾聲

3500美元成金價關鍵防線 市場緊盯Fed政策

下週PCE通膨數據登場 感恩節恐加劇市場波動

全球股市動盪加劇，人工智慧（AI）產業前景引發市場疑慮，投資人為籌措現金、填補投資組合損失，紛紛拋售黃金與白銀，導致兩大貴金屬價格雙雙創下3月以來最大單週跌幅，並跌至14個月低點。儘管市場賣壓沉重，分析師認為，金銀價格已進入超賣區間，可能逐漸接近底部。隨著美國即將公布個人消費支出物價指數（PCE），市場將密切關注通膨走勢及聯準會（Fed）利率政策，尋找金價反彈契機。根據貴金屬資訊網站《Kitco News》報導，黃金本週累計下跌約9.5%，逼近每盎司3500美元的關鍵支撐價位；白銀跌幅更超過15%，下探每盎司41美元，創下今年以來最慘烈的單週表現。相較於先前每盎司近120美元的歷史高點，白銀價格已大幅回落。分析師指出，近期全球主要股市持續下挫，市場對AI產業投資前景及資料中心擴建計畫的疑慮升溫，引發大規模拋售潮。由於黃金與白銀具有高度流動性，投資人往往優先出售這類資產，以迅速取得現金、彌補其他投資部位的損失。德國商業銀行（Commerzbank）商品分析師弗里奇（Carsten Fritsch）指出，近期債券殖利率已略為回落，美元走勢也趨於穩定，金價卻持續加速下跌，可能與科技股再次遭到拋售，引發新一波被迫平倉有關。此外，通膨壓力居高不下，促使市場預期全球央行將延長貨幣緊縮週期，也提高持有不孳息黃金的機會成本，進一步壓抑金價表現。儘管金銀價格持續下探，多名分析師認為，近期跌勢可能已經過度，市場正逐漸接近底部。Trade Nation資深市場分析師莫里森（David Morrison）表示，目前尚無明確證據顯示，金銀自1月高點展開的修正已經結束，但根據移動平均收斂擴散指標（MACD），兩者均已進入超賣區間。弗里奇也指出，金銀的相對強弱指標（RSI）已跌至深度超賣水準，過去類似情況通常不會持續太久，隨後往往出現價格反彈。盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管漢森（Ole Hansen）則認為，儘管短期市場波動劇烈，但黃金的基本面並未改變。他指出，市場急於籌措現金、美元強勢、AI投資危機及負面市場動能，正全面壓制金價。不過，漢森認為，市場可能高估央行未來升息幅度。他預期聯準會可能再升息一次，但不至於像市場目前預期般連續升息。若排除AI投資熱潮帶來的成長動能，美國經濟基本面其實沒有表面上那麼強勁。道明證券（TD Securities）分析師也認為，這波拋售不代表黃金長期多頭行情終結。股市疲弱、利息支出攀升、停滯性通膨及財政壓力等風險，仍可能成為支撐金價長期上漲的重要因素。GivTrade市場與技術分析師賽義德（Waleed Said）指出，黃金不一定需要聯準會開始降息才能反彈，只要市場相信升息週期即將結束，就有機會重新站穩腳步。他表示，每盎司3500美元是金價的重要支撐，若能守住，長期多頭格局仍可維持；但若週線收盤價持續跌破3400美元，市場前景就可能出現變化。賽義德強調，目前金價走勢較像長期多頭行情中的週期性修正，而非牛市終結。不過，若美元未轉弱、聯準會仍維持緊縮政策，金價可能在每盎司3400至4000美元之間震盪，難以迅速重返歷史高點。展望下週，美國個人消費支出物價指數（PCE）將成為市場關注焦點。若數據顯示通膨已經觸頂，可能緩解市場對持續升息的擔憂，為金價提供反彈動能。此外，美國股市將因感恩節假期於週四休市，長週末前市場交易量預料減少，流動性降低也可能放大金銀價格波動。分析師認為，短期內金價仍面臨美元強勢與貨幣緊縮預期的壓力，但隨著超賣情況加劇，只要通膨數據趨緩或聯準會釋出暫停升息訊號，就可能為貴金屬市場帶來喘息空間。