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⚠️低溫特報

⚠️陸上強風特報

▲（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到東北季風、輻射冷卻影響，今晨各地仍有低溫出現，氣象署針對「新北市、新竹縣、苗栗縣」3縣市發布低溫特報，提醒民眾天氣偏冷，有10度以下氣溫發生的機率，需注意保暖及日夜溫差。同時，氣象署亦針對「屏東縣、臺東縣、澎湖縣」發布陸上強風特報，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，民眾外出記得小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物脫落或掉落。📍影響時間：22日晨🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：新北市、新竹縣、苗栗縣📍影響時間：22日晨至22日晚上🟡黃色燈號：屏東縣、臺東縣、澎湖縣📌低溫特報怎麼看？🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。氣象署表示，今（22）日東北季風減弱，各地大都為多雲到晴的天氣，僅花東、恆春半島有零星降雨；清晨受輻射冷卻影響，各地低溫約12至16度，新北及竹苗近山區有10度以下氣溫發生，白天氣溫持續回升，北部、東半部高溫約21至25度，中南部地區約26至27度，日夜溫差大早晚須適時增添衣物。