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歌手謝和弦在2020年與戴一軒（Keanna）離婚後，隔年迎娶陳緗妮（莉婭），兩人育有兩名女兒，陳緗妮還兼任謝和弦經紀人。而近日陳緗妮突被自稱是她東吳大學日本語文學系同班同學的網紅Cheap爆料，指出陳緗妮當年並未取得學位，甚至是被雙21的退學處分才離開學校，火速引發討論，遭疑學歷造假。陳緗妮本人也直接在社群回應，直言：「愛怎麼起底就怎麼起底吧⋯我真的無所謂喔。」並於今（22）日再度發文澄清學歷。陳緗妮近日親自回應學歷造假的質疑，在社群發文直言自己連同班同學有誰都不太知道，「所以各位愛怎麼起底就怎麼起底吧⋯我真的無所謂喔，你們各位開心就好。」引來許多網友支持，認為被退學不是件大問題，沒必要放大檢視。而今日陳緗妮再度回應學歷質疑，透露謝和弦告訴自己高中念了5間學校才畢業，並提到自己的學歷，「我是基測考上台北市立大同高中，96學年度大學學測50級分，指考275分，考上東吳大學日文系，後來轉學考到文化大學日文系三年級，最後辦了休學。」她也不解表示不知道為什麼需要跟大家交代，但因為外界好奇所以還是發文解釋。事實上，去看陳緗妮的維基百科，發現她的教育程度一欄，寫著的是「東吳大學日本語文學系肄業」，並沒有隱瞞自己沒能從該所大學畢業的事實，陳緗妮也樂觀表示已對酸言酸語不放在心上。