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中華職棒味全龍今年在台灣大賽以4勝2敗擊退中信兄弟，奪下隊史第6座總冠軍，也是自2019年重返中職後的第2冠，今（22）日將在台北市舉辦盛大的封王遊行，不過傳出總教練葉君璋將卸任主帥一職，對此，龍隊回應，「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布。」葉君璋自2019年接任龍隊回歸的首任總教練，共拿下349勝357敗14和、勝率4成94，帶領龍隊奪下2座冠軍，並培育出徐若熙、郭天信、劉基鴻等主力球星。現年54歲的葉君璋，自2011年選手退役後赴美進修，曾在印地安人隊（現守護者隊）擔任教練，2014年返國後客座Lamigo桃猿教練，2015年季中接掌義大犀牛兵符，並於2016年奪下生涯執教首冠，2018年季中因戰績不佳卸下富邦悍將總教練職務。2019年葉君璋與頂新集團簽約，出任味全龍重返中職後首任主帥，2023年奪下回歸後首冠。今年味全龍在例行賽打出67勝53敗、勝率5成58的佳績，不僅奪下上半季冠軍，台灣大賽也以4勝2敗擊退中信兄弟，奪下龍隊回歸後第2冠。葉君璋執教龍隊6年，拿下349勝357敗14和、勝率4成94。在今年的頒獎典禮上，葉君璋榮獲年度最佳總教練，卻在致詞時表示，「不管明年我的角色是什麼，我都會希望和我最好的團隊打造出更棒的味全龍。」也坦言自己已盡力，不確定能不能帶給球隊更多，或許換人掌兵符會帶來不同的化學效應，也不是一件壞事。若葉君璋確定卸任龍隊總教練，中職將連續2年出現奪冠教頭交出兵符的罕見畫面。古久保健二去年率樂天桃猿奪下總冠軍，但季末未獲續約，本季改效力龍隊，擔任巡迴統籌教練，據了解將是下任總教練人選。對於葉總卸任總教練一事，龍隊球團回應，「目前尚在討論中，有確定消息會一併公布。」