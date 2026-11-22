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2026小雪節氣在今天！下元節接力旺運

▲2026年小雪節氣落在國曆11月22日，隔天11月23日正好是道教三元節中的「下元節」，也是水官大帝聖誕。（圖／記者張志浩攝）

小雪5大禁忌一次看！別關門窗、清晨不要出門

▲小雪當天老人家或者體弱多病的人，勿必不要在清晨外出，容易著涼受凍。（圖／取自unsplash）

小雪、下元節接力！開運4招攻略：今天快整理家裡

開運第1招：小雪整理居家，先把財庫守住

開運第2招：下元節拜水官大帝，參加解厄科儀

開運第3招：生肖象徵送厄法

開運第4招：持齋吃素、布施行善，培福增慧

▲11月23日下元節，可以到供奉三官大帝的宮廟，依照廟方安排參加誦經、禮懺、祈福或解厄科儀。（圖／記者李政龍攝）

小雪節氣於今（22）日到來，明天11月23日則是水官大帝聖誕「下元節」，兩大日子接力登場可提前為2027年累積好運，不過除了開運法以外，也有不少小雪禁忌要留意。根據命理專家小孟老師、柯柏成表示，小雪有5項禁忌要留意，包括別緊閉窗門、別太晚運動和不要在清晨出門等，可能會對健康產生影響。同時，小雪接力下元節是轉運大好時機，建議可以透過打掃家裡、拜拜、生肖送厄法、做好事等4招開運。2026年小雪節氣落在國曆11月22日，並於下午15時23分03秒交節氣，小雪。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，象徵天氣越來越冷，之所以稱為「小」，是因為此時寒氣未深，降雪量還不大。不過今年比較特別的是，隔天11月23日（農曆十月十五），正好是道教三元節中的「下元節」，也是水官大帝聖誕，其講究解厄化解人生困境，兩個節日連接一起適合好好整理生活，為即將到來的歲末與2027年運勢做準備。小雪不可以緊閉窗門，因為冬天濕冷，緊閉門窗容易滋生細菌，加上小雪天氣冷，很多人使用瓦斯，避免因緊閉門窗而出現瓦斯中毒。小雪當天老人家或者體弱多病的人，務必不要在清晨外出，容易著涼受凍，倘若一定要外出手腳耳朵的防護一定要做好，若可以等太陽出來溫度上升再外出可以讓身體暖暖的，也能讓皮膚不凍傷。小雪冬天不宜食用過量肉類，以防血脂過高，冬天太冷引發中風危機，另外太過燥熱食物如：辣椒、麻辣火鍋要適量不宜過辣，以免心血管收縮太快導致胸悶，內熱散不出引發體內上火，嚴重會有內痔與腸胃不順。小雪剛剛初雪，天氣逐漸寒冷，過度飲酒容易腦部血液循環欠佳，誘發呼吸中止、中風。小雪天晚上氣溫驟變，因此運動不宜過量，也不宜太晚運動，以免流汗又吹到寒氣，引起筋骨痠痛或感冒。11月22日小雪當天，建議整理玄關、清除不必要的雜物，尤其檢查家中有沒有漏水、積水或排水不良的情況。風水有「水主財」的觀念，漏水在民俗上也常被聯想到漏財。把房子整理好，將不必要的花費減少，先守住財庫，才是最實際的開運。11月23日下元節，可以到供奉三官大帝的宮廟，依照廟方安排參加誦經、禮懺、祈福或解厄科儀。道教科儀有完整的法脈與儀軌，不必自己隨意拼湊儀式，若有需要，可以尋求熟悉正一派傳統科儀的道長指導。準備一個與自己生肖相同的紙紮、剪紙或圖畫，象徵將自己長期遇到的困境向水官大帝陳情，在古代是送到流水中祈求化解。如需書寫姓名及生辰資料，應注意個人資料保護，如果參加廟方的解厄法事必須按照廟方的流程，依指定的環保金爐及規定辦理，不可自行在戶外燃燒。這是民俗象徵性的送厄方法，不代表燒掉紙紮就能直接消除現實中的問題。如果沒有時間到宮廟參加科儀，也可以在下元節當天吃素一天，或者整理家中不再使用、仍然完好的冬衣，捐給需要的人，也可以捐款、捐物，身體條件符合者更可以透過捐血幫助別人，在傳統信仰中，這些善行可以作為福德迴向，祈求水官大帝解厄，並將功德迴向冤親債主。