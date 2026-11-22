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川普要求永久核協議 防止伊朗取得核武

淡化伊朗政權更迭 川普：已經推翻兩批領導人

批伊朗不願接受協議 川普歸咎燃料價格高漲

美國總統川普（Donald Trump）週六（21日）表示，希望與伊朗達成一項「永久性核協議」，確保伊朗永遠無法取得核武器，即使未來美國總統換人，協議仍能持續有效。對於伊朗政權是否會在衝突結束後繼續掌權，川普則淡化推翻政權的重要性，聲稱美國已經兩度推翻伊朗領導階層，目前正與第三批領導人打交道，形容這已經是「終極政權更迭」。此外，川普也將近期燃料價格居高不下歸咎於伊朗不願接受美方提出的協議條件。綜合《福斯新聞》（Fox News）、《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）等媒體報導，川普21日下午接受《福斯新聞》電話專訪時表示，他希望與伊朗達成一項永久有效的核協議，確保德黑蘭當局未來無法發展或取得核武器。川普指出，伊朗過去曾多次違反協議，因此他希望建立一套即使未來美國政府更迭，也無法輕易推翻的協議機制。川普說：「我要確保，即使4年、15年或20年後，美國出現一位無能的總統，我所達成的協議仍然是永久性的。」他強調，絕不允許任何人讓伊朗取得核武器。談及伊朗現任領導階層，川普認為，這批領導人可能比前任更加溫和、講道理，但仍然非常難以應付。他批評，伊朗經常在達成協議後，隔天就違反承諾，讓談判難以取得實質進展。當被問及伊朗現任政府是否會在衝突結束後繼續掌權時，川普表示，自己從來沒有特別在意伊朗政權是否更迭。川普說：「有些人談到政權更迭，但你得先解釋這究竟是什麼意思，因為我實際上已經推翻了兩個政權。」他進一步聲稱，美國已經除掉第一批領導人、第二批領導人，如今正與第三批領導階層打交道，「所以你可以稱之為終極政權更迭」。不過，川普並未進一步說明所指的兩次政權更迭具體為何，也未明確表示美國是否會繼續尋求推翻伊朗現任政府。在21日專訪前，川普20日結束中國訪問行程後舉行記者會，將近期燃料價格居高不下歸咎於伊朗不願接受美國提出的協議條件。川普表示，伊朗雖然有意與美國達成協議，卻不願接受符合美方要求的條件。他批評，伊朗過去51年來不斷以虛假協議欺騙各方，強調美國希望達成的是一項真正具有約束力的協議，而非流於形式的承諾。針對近期有報導指稱，伊朗可能正在研製準備射向美國華府的「髒彈」（dirty bomb），川普表示，美方充分掌握伊朗境內的相關動態，包括伊朗方面的言論及相關人員的身分與位置，強調美國絕不會允許這類威脅發生。此外，川普也談及訪問中國深圳、出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）討論核武議題的情況。他聲稱，三國領導人已就降低核戰爭風險達成共識。